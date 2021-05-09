بدء حقن 120 ألفا من منتسبي جامعة أسيوط بلقاح كورونا

أطلقت جامعة أسيوط، اليوم الأحد، حملة موسعة لحقن أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب باللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأوضح الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، أن مقر الحملة المخصص لتقديم اللقاح بدأ اليوم في استقبال السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين ممن سجلوا رغبتهم في تلقى اللقاح، وذلك بحضور الدكتورة هبة راشد مدير إدارة مكافحة العدوى بمستشفيات أسيوط الجامعية، ونائبها الدكتور إيهاب عبد الراضي مضيفاً أنه تم تخصيص مقر آخر بوحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، وسيتم تلقى استمارات الطلاب الراغبين في الحقن باللقاح المضاد لفيروس كورونا بمستشفى الطلبة عقب أجازة عيد الفطر المبارك .

وأشاررئيس جامعة أسيوط أن الحملة تهدف إلى توفير اللقاح لما يقرب من 120 ألف فرد من أفراد المجتمع الجامعي وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة إلى الحد من انتشار العدوى بالفيروس، كما يأتي انطلاقاً من حرص الجامعة على توفير بيئة صحية آمنة لمنتسبيها واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحافظ على صحتهم وسلامتهم .

وكان الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أطلق دعوته لكافة أفراد الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى الإسراع في تسجيل رغبتهم في تلقى اللقاح وملء بيانات استمارات التسجيل، وإرفاقها بصورة من بطاقة الرقم القومي وتقديمها للكلية أو الإدارة التابعين لها.