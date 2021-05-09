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محمود مسلم

جموع المصلين يؤدون صلاة القيام ليلة 27 في المسجد النبوي

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الوطن
02:11 م | الأحد 09 مايو 2021
جموع المصلين يؤدون صلاة القيام ليلة 27 في المسجد النبوي

جموع المصلين يؤدون صلاة القيام ليلة 27 في المسجد النبوي

أدى جموع المصلين صلاة القيام ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان المبارك‫ في المسجد النبوي،ذ وسط أجواء مفعمة بالأمن والأمان والالتزام بالإجراءات الوقائية.

ووفرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي كامل العناية والاهتمام من خلال الإجراءات الوقائية لجميع المواقع في المسجد النبوي ومرافقه، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والجهات ذات العلاقة.

واقتصر وجود المصلين في الحصوات وتوسعات المسجد النبوي وسطحه وساحاته وفق خطة التفويج المبنية على الكثافات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، واستمر تخصيص أداء الصلوات داخل الحرم القديم والروضة الشريفة على العاملين بالمسجد النبوي وذوي الجنائز.

كما كثفت الوكالة أعمال التنظيف والتطهير بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة، خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، فضلًا عن نقاط فرز وكاميرات حرارية كاشفة لدرجات الحرارة للأشخاص في أثناء الدخول للمسجد، التي تعمل بدقة عالية عن بعد بلا توقف، كما تعمل الجهات المشتركة على التأكد من أهلية قاصدي المسجد النبوي وحصولهم على المتطلبات اللازم عبر تطبيق «توكلنا».

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