أخبار كورونا في مصر.. تعرف على عدد إصابات ووفيات القليوبية اليوم الأحد

تشهد محافظة القليوبية رفع حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد، وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة يوميًا.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم« الوطن»، إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كوورنا في مصر، وكذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

عدد حالات كورونا.. القليوبية تسجل 62 إصابة جديدة

أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد بمختلف انحاء المحافظة خلال ال 24 ساعة الماضية بجانب 9 حالات من خارج المحافظة.

وبحسب بيان مديرية الصحة فإن مدينة ومركز بنها سجلت أعلى نسبة إصابة بالفيروس بـ23 حالة، ثم مركز كفرشكر بـ12 حالة، ثم قليوب بـ8 حالات، ومركز الخانكة بـ7 حالات، ومركز طوخ بـ5 حالات، وحي غرب شبرا الخيمة بـ3 حالات، وشرق شبرا وشبين القناطر بحالة واحدة لكل منهما، فيما حققت مدينتا قها والعبور صفر إصابة.

عدد وفيات كورونا.. 4 حالات جديدة في 3 مستشفيات

ووفق بيانات مديرية الصحة، فإن القليوبية سجلت 4 حالات وفاة بمضاعفات الفيروس خلال 24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي على مستوي المحافظة منذ بدء الجائحة حتى الآن 1396 حالة وفاة.

وبحسب البيان، فإن المتوفين رجلين وسيدتين حيث سجلت مستشفي كفر شكر المركزي حالتي وفاة، ومستشفي قليوب التخصصي وناصر العام حالة وفاة لكل منهما، بينما حققت باقي مستشفيات منظومة العزل وعددها 10 مستشفيات أخرى صفر وفيات.

القليوبية تعلن الطوارئ لمواجهة الموجه الثالثة

وتشهد محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا، حيث شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية على استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا

زيادة أسرّة الرعاية المركزة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

وأكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة المخصصة لحالات كورونا بجميع مستشفيات المحافظة لتصبح 235 سريرًا، بزيادة حوالى 70 سريرًا، كما تم تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى حميات بنها بقوة 33 سرير رعاية مركزة بالإضافة إلى ما تم من تطوير للأقسام الداخلية، مضيفا أنه تم زيادة القدرة السريرية بمستشفى صدر المرج بعد انتهاء أعمال التطوير لتصبح بقوة 200 سرير داخلي و18 سرير رعاية مركزة.

القليوبية تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

وناشدت محافظة القليوبية مواطني المحافظة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار

وأهابت المحافظة بأصحاب المطاعم والمحلات بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس المواطنين، والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تعرض المنشآت للعقوبات الواردة فى قرارات مجلس الوزراء.