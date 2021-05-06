أخبار كورونا في مصر.. تعرف على عدد إصابات ووفيات القليوبية

تشهد محافظة القليوبية، حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة يوميا، ورفعت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة حالة الاستعداد داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما يجري يوميا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم« الوطن»، إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كوورنا في مصر وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة

عدد حالات كورونا.. القليوبية تسجل 66 إصابة جديدة

سجلت محافظة القليوبية حلال ال24 ساعة الماضية 66 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وفق بيانات مديرية الصحة بجانب 16 حالة من خارج المحافظة

وبجسب بيان مديرية الصحة فإن مركز بنها سجل أعلى نسبة إصابة بالفيروس ب24 حالة ثم مركز طوخ ب13 حالة ثم كفرشكر ب8 حالات ثم الخانكة ب6 حالات ثم غرب وشرق شبرا ب4 حالات لكل منهما ثم قليوب ب3 حالات وقها وشبين القناطر بحالتين لكل منهما بينما حققت العبور والقناطر صفر إصابة

عدد وفيات كورونا.. 6 حالات جديدة في 5 مستشفيات

كما سجلت المحافظة 6 حالات وفيات إثر مضاعفات فيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية ب5 مستشفيات حيث سجل مستشفي عزل قها حالتي وفاة بينما سجلت حميات طوخ وناصر العام بشبرا وحميات بنها وقليوب التخصص حالة وفاة لكل منهم فيما لم تسجل 8 مستشفيات ضمن منظومة عزل وعلاج مصابي كورونا علي مستوي المحافظة أية وفيات.

القليوبية تعلن الطوارئ لمواجهة الموجه الثالثة

وتشهد محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا حيث شدد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية علي استعدادات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتنسيق بين الصحة والتأمين الصحي ومستشفى الجامعة في نقل المصابين بفيروس كورونا.

زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة لمواجهة الموجة الثالثة من كورونا

وشدد المحافظ على زيادة عدد أسرة الرعاية المركزة المخصصة لحالات كورونا بجميع مستشفيات المحافظة لتصبح 235 سرير بزيادة حوالى 70 سريرا كما تم تشغيل الرعاية المركزة بمستشفى حميات بنها بقوة 33 سرير رعاية مركزة بالإضافة إلى ما تم من تطوير للأقسام الداخلية مضيفا أنه تم زيادة القدرة السريرية بمستشفى صدر المرج بعد انتهاء أعمال التطوير لتصبح بقوة 200 سرير داخلي و18 سرير رعاية مركزة

القليوبية تناشد المواطنين الإلتزام بالإجراءات الإحترازية للحد من كورونا

وناشدت محافظة القليوبية مواطني المحافظة اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار

وأهابت المحافظة بأصحاب المطاعم والمحلات بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس المواطنين، والتأكد من الإلتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تعرض المنشآت للعقوبات الواردة فى قرارات مجلس الوزراء.