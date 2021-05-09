الحكومة تمنح الموظفين متعاطي المخدرات حق العلاج.. فرصة أخيرة قبل الفصل

أكّد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنَّ من حق الموظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات وأمامه الفرصة للاستشفاء التام.

وقال وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنَّ تطبيق القانون يستغرق 6 أشهر والموظف أمامه فرصة.

ويتمّ أخذ العينة على مرحلتين وفقًا للقانون، تبدأ بالعينة الاستدلالية، ثم التحليل التاكيدي، وفي حال ثبوت تعاطي المخدرات يواجه الموظف قرارًا بالفصل.

وأثار النواب عددًا من التخوفات من عدم تأهيل الموظفين المدمنين الأمر الذي قد ينذر بأخطار مجتمعية، مطالبين النواب بإعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية.

وأكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية التوعية من تعاطي المخدرات مبينة أنَّه تمّ تنظيم حملات توعية عن المخدرات بمراكز الشباب والمدارس والإعلانات التي تمت.

وقالت وزيرة التضامن، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إنَّ إعلان المخدرات الذي نفذته الوزارة حقق مليون مشاهدة، بينما إعلان محمد صلاح عن المخدرات حقق 30 مليون مشاهدة، مشيرة إلى أنَّ حملات الدعاية التي تمت مؤخرًا أدت إلى انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب، خصوصًا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.

كما أعلنت وزيرة التضامن، زيادة مراكز التأهيل خلال الفترة المقبلة، موضحة أنَّ هناك طلب كبير على تلك المراكز خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنَّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.

وأشارت إلى أنَّ الصندوق له أكثر من 26 مركزًا بـ16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرًا.

وأوضحت أنَّ الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة جدًا، مما يؤكّد أنَّ الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.

ونوهت إلى أنَّه لا يعلن عن موظف أنَّه يتعاطي المخدرات إلا بعد ثبوت كل التحاليل بشأن ذلك، مشيرًا إلى أنَّ وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي يشكل أهمية كبيرة لأن فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.

ولفتت إلى أنَّ الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنَّ نسبة التعاطي والإدمان سجلت انخفاضًا كبيرًا.