الحكومة تمنح الموظفين متعاطي المخدرات حق العلاج.. فرصة أخيرة قبل الفصل
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ولاء نعمه الله
02:17 م | الأحد 09 مايو 2021
المتشار علاء فؤاد
أكّد المستشار علاء فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، أنَّ من حق الموظف أن يطلب العلاج من الإدمان أو المخدرات وأمامه الفرصة للاستشفاء التام.
وقال وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنَّ تطبيق القانون يستغرق 6 أشهر والموظف أمامه فرصة.
ويتمّ أخذ العينة على مرحلتين وفقًا للقانون، تبدأ بالعينة الاستدلالية، ثم التحليل التاكيدي، وفي حال ثبوت تعاطي المخدرات يواجه الموظف قرارًا بالفصل.
وأثار النواب عددًا من التخوفات من عدم تأهيل الموظفين المدمنين الأمر الذي قد ينذر بأخطار مجتمعية، مطالبين النواب بإعطاء الفرصة للموظفين للعلاج مع مراقبتهم بصفة دورية.
وأكّدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أهمية التوعية من تعاطي المخدرات مبينة أنَّه تمّ تنظيم حملات توعية عن المخدرات بمراكز الشباب والمدارس والإعلانات التي تمت.
وقالت وزيرة التضامن، بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إنَّ إعلان المخدرات الذي نفذته الوزارة حقق مليون مشاهدة، بينما إعلان محمد صلاح عن المخدرات حقق 30 مليون مشاهدة، مشيرة إلى أنَّ حملات الدعاية التي تمت مؤخرًا أدت إلى انخفاض نسبة تعاطي المخدرات بين الشباب، خصوصًا إعلان محمد صلاح والذي حقق أكثر من 30 مليون مشاهدة منذ البدء في بثه كحماية للشباب.
كما أعلنت وزيرة التضامن، زيادة مراكز التأهيل خلال الفترة المقبلة، موضحة أنَّ هناك طلب كبير على تلك المراكز خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أنَّ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، يقدم العلاج بالمجان لكل من يتواصل معه وفي سرية تامة حفاظا على المواطنين.
وأشارت إلى أنَّ الصندوق له أكثر من 26 مركزًا بـ16 محافظة بعد افتتاح الرئيس السيسي 3 مراكز جديدة بمحافظات البحر الأحمر وبورسعيد ومطروح مؤخرًا.
وأوضحت أنَّ الإعلان الأخير للتوعية بشأن تعاطي المخدرات حقق أكثر من 3 ملايين مشاهدة خلال فترة قليلة جدًا، مما يؤكّد أنَّ الهدف من التوعية يمكن تحقيقه لأن الشباب تحتاج إلى التوعية من خطر المخدرات.
ونوهت إلى أنَّه لا يعلن عن موظف أنَّه يتعاطي المخدرات إلا بعد ثبوت كل التحاليل بشأن ذلك، مشيرًا إلى أنَّ وقف العمال لمدة عقب ظهور نتيجة التحليل العشوائي يشكل أهمية كبيرة لأن فترة قصيرة ولكنها قد تكون حاسمة ومصيرية.
ولفتت إلى أنَّ الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كل الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنَّ نسبة التعاطي والإدمان سجلت انخفاضًا كبيرًا.