خبراء: الجنيه مستقر أمام الدولار حتى بعد عيد الفطر

توقع خبراء استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه حتى انتهاء إجازة عيد الفطر بأيام.

يأتي ذلك مدعوما باستقرار سعر الدولار في أول يوم لاستئناف البنوك المصرية لعملها اليوم الأحد 9 مايو، وقال الخبراء إن الدولار فقد 7 قروش خلال 3 شهور، مدعوما بتوفر النقد الأجنبي لدى جميع البنوك بالبلاد وتوفير لعمليات الاستيراد والتصدير

وأوضح عدد من الخبراء أن الأوضاع تشير إلى استمرار تحسن العملة المصرية مقابل الدولار، مع توقعات بانتعاش قطاع السياحة خلال العام الحالي، إضافة إلى ارتفاع عائدات قناة السويس، وهو ما تسبب في تماسك احتياطي مصر من النقد الأجنبي على الرغم من خطط التحفيز التي أعلنتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات ومخاطر فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، التي تم الاعتماد فيها على البنك المركزي المصري.

وقال علي الحريرى سكرتير الشعبة العامة لشركات الصرافة، إن هناك تحركا مقبولا فى بيع وشراء الدولار بسبب التعافى المحدود للسياحة الأجنبية.

وأضاف أن أسباب الاستقرار تأتى بعد تراجع الواردات بسبب الإغلاقات التي أعلنتها الحكومات والدول خلال الفترة الماضية، ما تسبب في عدم وجود طلب كبير على الدولار في السوق المصرية، وهو ما يدعم تماسك الجنيه أمام الدولار حتى الآن.

ويباع سعر صرف الدولار اليوم الأحد 9 مايو 2021 مقابل الجنيه بـ 15.70 مقابل 15.60 جنيه للشراء في البنك الأهلي المصري.

وفى السياق نفسه، قال هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن إجراءات حكومية عديدة قللت من الضغط على الجنيه المصري بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات، كما أشار إلى أن السياحة في طريقها إلى التعافي مجدداً حتى رغم استمرار استبعاد مصر من القائمة الآمنة للسفر التي يصدرها الاتحاد الأوروبي.

كما أن جهود الحكومة لمواجهة الظروف المقبلة، والتي تتضمن شهر رمضان المبارك وموسم عيد الفطر، من خلال توفير الدولار لجميع طالبيه أدى إلى عدم ارتفاع الدولار.

وتوقع توفيق عدم ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه الأيام الأخيرة من رمضان وايام عيد الفطر المبارك، حتى في نشاط حركة التعاملات التي بدأت تنشط بصورة أفضل في الأيام القليلة الماضية إثر عودة بعض المصريين العاملين في الخارج لقضاء إجازة عيد الفطر بمصر، ودفع ذلك العملاء إلى بيع الدولار للاستفادة من العملة المحلية في شراء السلع.