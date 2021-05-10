«المهندسين»: مد فترة الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء حتى 31 مايو

قررت نقابة المهندسين مد فترة الاشتراك بمشروع الرعاية الصحة للأعضاء وأسرهم حتى 31 مايو الجاري، موضحة في بيان مقتضب عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «نظرا للإقبال الكبير على مشروع الرعاية الصحية لهذا العام فقد تقرر مد فترة الإشتراك حتى 31 مايو الجاري».

ويعد قرار المد استمرارا لقرارات مماثلة كان آخرها ما أعلنته النقابة بخصوص مد فترة الاشتراك في مشروع العلاج «الرعاية الصحية» للمهندسين وأسرهم حتى 30 أبريل الجاري، كما أعلنت اكتمال تدشين تطبيق «نقابتي» على جميع المنصات الإليكترونية كأحد خطوات التحول الرقمي في خدمات النقابة بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية ضد تفشي وباء فيروس كورونا.

تقرير الرعاية الصحية

وكان المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، قد أشار في وقت سابق إلى أن إجمالي عدد المهندسين المشتركين وأسرهم بلغ 462702 مشترك، وأن إجمالي البطاقات التي تمت طباعتها 450940 بطاقة، فيما كان إجمالي ما تم توزيعه على شركات الشحن وفقًا لما ورد في «تقارير الشحن» 437735 بطاقة.

تأخير طبع البطاقات

وأشار عبد العظيم في تقريره الذي عرضه على اجتماع مجلس النقابة الأخير إلى أن إجمالي بطاقات المهندسين وأسرهم التي تم التأخير في طباعتها سببها نقص في البيانات والصور، «التي يجرى معالجتها» أو اشتراكات جديدة، وجارى استخراجها في «باتشات» جديدة، بلغت 11762 بطاقة.

كما أظهر تقرير الرعاية الصحية، أنه تم إجراء 84 ألف عملية دفع إلكترونية، و27 ألف مشاهدة تعريفية لفيديو التطبيق، و151 ألف مهندس وتابع مشترك من خلال التطبيق، كما أظهرت المقارنة أيضًا أنه تم تحميل التطبيق 115 ألف مرة، وبلغت القيمة الإجمالية للمدفوعات عن طريق تطبيق «نقابتي» 57 مليون جنيه، وبلغ عدد التسليم المنزلي 103 آلاف.

فيما بلغ عدد المستخدمين من خارج جمهورية مصر العربية 7000 مستخدم، وبلغ عدد المكالمات التي تم الرد عليها في مركز خدمة العملاء 50 ألف مكالمة، ووصل عدد الفروع التي تعمل على المنظومة الطبية الجديدة 1000 فرع في جميع أنحاء الجمهورية.

وعن خدمة الموافقات اللحظية في المنظومة الطبية الذكية، فقد بلغ إجمالي عدد الحركات التي تمت من خلال البورتال الطبي 10212 حركة من خلال معامل التحاليل ومراكز الأشعة التي تم تفعيلها على المنظومة على مستوى الجمهورية.