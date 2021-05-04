المتحدث باسم المهندسين لـ«الوطن»: لا نعرف حمو بيكا حتى نعلق على كلامه

قال المهندس أحمد حشيش، المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهندسين، أمين صندوق النقابة المساعد، إنه لا يعرف من هو حمو بيكا حتى يعلق على كلامه الذي أدلى به في أحد البرامج التليفزيونية.

وتابع «حشيش» في تصريح خاص ومقتصب لـ«الوطن»، قائلا: «لا اعلم من هو حمو بيكا، ولا أعرف ماذا قال عن المهندسين، لكن ما أعرفه جيدا أنه منذ نعومة أظافرنا نعرف دور المهندسين التاريخي في مختلف المجالات لاسيما في نصر أكتوبر 1973، كما نعرف دور المهندسين الحالي في المشروعات القومية التي تنفذ من طرق وكباري وإسكان، كل ذلك يقوم على أكتاف المهندسين».

وقد انتشر مقطع فيديو لمغني المهرجانات حمو بيكا في أثناء رده على سؤال الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج «لحظات جريئة»، عبر شاشة «القاهرة والناس»، ودار الحوار التالي:

أحمد سالم: لما الناس تكتب لك أنا مهندس ومرتبي كذا وأنت ربنا أدالك أد ايه.

حمو بيكا: هو هيفضل يقول كده، هيفضل طول حياتك كده.

أحمد سالم: هما بيحسو إن الهرم مقلوب.

حمو بيكا: خلاص يروح يعدله.

أحمد سالم: يعمل ايه يعدله إزاي يروح يغني مهرجانات؟.

حمو بيكا: ما تركز في شغلك أنت مهندس هاتني أبقى مهندس زيك، ايه المشكلة، أنت اهلك صرفوا عليك وبقيت مهندس ومتعلم، أنا راجل شقيت وطلعت من الصفر وطول حياتي شقيان وتعبان، كنت أنا بشقى وبعتب وبنام في الصحرا وبنام على التراب وعلى الرملة، وأنت حضرتك كنت بتنام على فرشتك واهلك بيعلموك وبيصرفوا عليك، ما تحمد ربنا إن أهلك صرفوا عليك وبقيت مهندس قد الدنيا، ما تشغل دماغك ولا أنت عايز تنام والفلوس تجيلك، فيه مثل بيقول اللي يبص لعيشة الناس تحرم عليه عيشته.