أسعار صيانات «سوزوكي سويفت» حتى 100 ألف كيلو

يواجه الكثيرون من أصحاب السيارات، خاصةً المركبات الجديدة سارية الضمان، بعض الصعوبات في معرفة أسعار الصيانة الدورية، وهو ما قد يدفعهم إلى إجراء الصيانة خارج الوكيل الرسمي، الأمر الذي يتسبب في خروج السيارة من الضمان.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أسعار صيانة سيارة «سوزوكى سويفت»، بدايةً من 10 آلاف حتى 100 ألف كيلومتر.

- صيانة الـ10 آلاف كيلو بسعر 1,200 جنيه.

- صيانة الـ20 ألف كيلو بسعر 2,600 جنيه.

- صيانة الـ30 ألف كيلو بسعر 1,200 جنيه.

- صيانة الـ40 ألف كيلو بسعر 3,500 جنيه.

- صيانة الـ50 ألف كيلو بسعر 1,200 جنيه.

- صيانة الـ60 ألف كيلو بسعر 2,600 جنيه.

- صيانة الـ70 ألف كيلو بسعر 1,200 جنيه.

- صيانة الـ80 ألف كيلو بسعر 3,500 جنيه.

- صيانة الـ90 ألف كيلو بسعر 1,200 جنيه.

- صيانة الـ100 ألف كيلو بسعر 2,600 جنيه.

مواصفات سوزوكى سويفت

وتتميز السيارة الجديدة بتصميم راقٍ، ومزوَّدة بمحرّك سعة 1200 سي سي قوّة 84 حصان، يولّد عزمًا أقصى قدره 107 نيوتن/ متر، ويتصل بعلبة تروس أوتوماتيكية من 5 سرعات.

تتسارع السيارة من حالة الثبات وحتى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 12.9 ثانية، وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/ ساعة، ويبلغ متوسط استهلاكها من الوقود حوالى 6.2 لتر لقطع مسافة 100 كيلومتر.

وتتوافر السيارة بعدة مواصفات للأمان، منها الوسائد الهوائية، ونظام الفرامل المانعة للإنزلاق (ABS)، وتوزيع إلكتروني للفرامل (EBD)، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام مساعدة الفرامل، ونظام التحكم في الجر، وفرامل يد كهربائية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.

أسعار سوزوكى سويفت

وتتوفر السيارة في السوق المصرية بثلاث فئات مختلفة التجهيزات وأسعارها كالآتي.

1- مانيوال 2021 بسعر 170,000 جنيه.

2-أتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 206,500 جنيه.

3- أتوماتيك / TOP LINE 2021 بسعر 214,500 جنيه.