تصادم سيارة «سوزوكي» مع أخرى نقل قرب فايد بالإسماعيلية

قال شهود عيان إن سيارة ربع نقل اصطدمت، صباح اليوم السبت، بسيارة سوزوكي قرب مدخل قرية أبوسلطان على طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى فيما أشارت المصادر إلى أن العدد الأولي للمصابين 3 أشخاص.

وقال شهود العيان إن المواطنين هرعو إلى مكان الحادث وبدأوا في مساعدة المصابين للخروج من السيارات لحين وصول سيارات الإسعاف ونقلهم.

وكان قد أصيب 3 أشخاص من عائلة واحدة، أمس الجمعة، إثر اصطدام سيارة ملاكي بفاصل خرساني على طريق محور 30 يونيو قرب مركز ومدينة أبوصوير.

ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ بعد عودتها للعمل كمستشفى للطوارئ، وانخفاض عدد المصابين بفيروس كورونا على مدار الأيام الماضية.

وبحسب المصادر الطبية فإن المستشفى تعمل حاليا كمستشفى للطوارئ إلا انه تم تخصيص أحد المبان المنفصلة كجزء للعزل يستقبل المصابون بفيروس كورونا حى الآن.