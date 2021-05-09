السياحة تفتح ساحة أبوالهول للسيدة الأمريكية.. وتهديها مجسما لـ«ماعت»

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، صباح اليوم، السيدة الأمريكية جلوريا والكر، في أول أيام تحقيق حلمها بزيارة منطقة أهرامات الجيزة، حيث استقبلها الوزير بساحة تمثال أبو الهول والتي تم السماح بفتحها لها بشكل استثنائي.

ومن أمام تمثال أبو الهول، تبادل وزير السياحة والآثار والسيدة جلوريا أولكر أطراف الحديث، حيث رحب الدكتور خالد العناني بها، وشكرها على حبها وشغفها بمصر وبحضارتها العريقة، معربا لها عن ثقته بأنّ زيارتها إلى مصر ستمنحها طاقة إيجابية تساعدها على الشفاء العاجل.

ومن جانبها، أعربت جلوريا أولكر عن سعادتها بمقابلة الوزير الطيبة لها وحرصه على لقائها، مقدمة له الشكر على ما بذلته الوزارة لتمكينها لتحقيق أمنية حياتها بأن تزور منطقة الأهرامات، كما أعربت عن بالغ سعادتها بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي استقبلها بها الشعب المصري منذ وصولها.

ومن أمام تمثال أبو الهول، أصرّت السيدة الأمريكية على الوقوف من على كرسيها لتحقق حلمها والتقاط صورة تذكارية لها مع تمثال أبو الهول.

وخلال اللقاء، وجّه الوزير سؤالا للسيدة الأمريكية عما إذا كانت ستزور صعيد مصر، فأجابت أنّ برنامجها السياحي المخصص للزيارة لم يتضمن ذلك، وقدّم الوزير لها الدعوة لزيارة محافظة الأقصر للاستمتاع بمشاهدة الآثار المصرية الفريدة الموجودة بها والتي ستقدم لها فرصة للتعرف بصورة أكبر على الحضارة المصرية العريقة.

ورحبت السيدة جلوريا والكر بالعرض، ووجّه العناني، الوزارة بالتنسيق مع الشركة المنظمة لمد فترة زيارتها وعائلتها إلى مصر ليوم واحد لزيارة الأقصر.

وفي نهاية اللقاء، أهداها وزير السياحة والآثار مستنسخا للإلهة ماعت إلهة العدل والحقيقة لتضعها ببيتها في فلاديلفيا ليذكرها دائما بزيارتها لمصر وبأنّها حققت حلمها.

وأعرب وزير السياحة عن أمنياته بأن تقضي السيدة الأمريكية رحلة ممتعة في مصر، تستمتع خلالها بشواطئها الخلابة وشمسها الدافئة وجوها الصحي وزيارة مواقعها السياحية والأثرية الفريدة.

وحرص على مرافقة السيدة الأمريكية جلوريا والكر خلال زيارتها لمنطقة الأهرامات، ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والذين يرافقون السيدة الامريكية وعائلتها منذ بداية رحلتها من مطار نيويورك يوم 5 مايو وحتى انتهاء الزيارة وعودتهم الى بلدهم، لتسهيل زيارتهم لمصر والترتيب والتنسيق مع شركة السياحة المنظمة للرحلة.

وبدأت أمس السيدة الأمريكية زيارتها إلى مصر من ولاية فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق حلم عمرها، وهو زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة برفقة أسرتها.

فعلى مدار الفترة القلية الماضية كانت السيدة جلوريا والكر محط أنظار العالم، حيث تناقلت العديد من وسائل الإعلام العالمية والإقليمية قصتها بصورة واسعة، حين أفصح ابنها داستن فيتالي على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن رغبة والدته المصابة بمرض السرطان في زيارة مصر ومشاهدة أهرامات الجيزة.

ومن المقرر أن تستغرق رحلة السيدة جلوريا والكر وعائلتها في مصر أسبوعا، تتضمن زيارة أهم المعالم السياحية والأثرية في محافظتي القاهرة وجنوب سيناء.

يذكر أنّ أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، استقبل صباح أمس السبت، بمطار القاهرة الدولي.