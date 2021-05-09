سيدة أمريكية تحقق حلمها بزيارة الأهرامات بحضور العناني و«التتسيقية»

حققت السيدة الأمريكية جلوريا حلمها الأكبر في زيارة الأهرامات المصرية، منذ قليل، وذلك في وجود وزير السياحة خالد العناني، الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظات، وبحضور عضوي التنسيقية ناريمان خالد وحازم هلال.

جدير بالذكر أن السيدة جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، ولبت التنسيقية على الفور طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولى ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

وتواصل السيدة الأمريكية رحلتها في مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخرى إلى قوتها وشبابها بزيارة المكان الذي بدأ منه التاريخ.