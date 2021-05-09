افتتاح 3 مدارس بعد الإحلال والتجديد بـ22 مليون جنيه في دمياط

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مدرسة دمياط الثانوية الفنية التجارية المتقدمة بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي لها بـ24 فصلًا، وبتكلفة بلغت 9.095 مليون جنيه، حيث تفقدت الفصول الدراسية وقاعتى الطبيب ومتعددة الأغراض، ودورات المياه بمبنى المدرسة، والذي تم تنفيذه وفقاً لأعلى المعايير الخاصة بالمنشآت التعليمية.

وقالت المحافظ، إن جهودًا كبيرة بُذلت خلال الفترة الماضية بقطاع التعليم، والذى حقق طفرة جديدة تتماشى مع جهود الدولة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية، منوهة إلى أن 7 مدارس دخلت العام الدراسي 2020 - 2021 بعد تنفيذ أعمال الإحلال الجزئي والكلي والإنشاء الجديد.

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كما افتتحت محافظ دمياط توسعات مدرسة أحمد عبد الباقي شلبى للتعليم الأساسي بقرية الغوابين، إذ تفقدت مبنى المدرسة الذى بلغت تكلفة عمليات التوسعات به بقيمة قدرها 7.34 مليون جنيه، وذلك بعدد 15 فصلًا بإجمالي 31 فصلًا دراسيًا بالمدرسة بالكامل.

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وافتتحت «عوض» توسعات مدرسة أبو جريدة الابتدائية بتكلفة 5.6 مليون جنيه، وذلك بعدد 10 فصول، ليصل إجمالي عدد الفصول بالمدرسة إلى 22 فصلًا دراسيًا.

وأكدت المحافظ تنفيذ أعمال الإحلال والتجديد والتوسعات للمدارس وفقاً لأعلى المعايير، لإنشاء ورفع كفاءة المنشآت التعليمية بما يتناسب مع خطة الدولة للنهوض بالتعليم.