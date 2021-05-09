عبد الغفار: 74 مليار جنيه موازنة التعليم العالي منها 85% للجامعات

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة فخري الفقي، موازنة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة المالية الجديدة 2021/2022، بحضور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، وياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ورؤساء المركز، بينهم رئيس المركز القومي للبحوث، ورئيس مركز الاستشعار، ورؤساء الجامعات، ومن أبرزهم الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أن موازنة الوزارة للسنة المالية 2021/2022 بلغ حجمها نحو 74.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الأجور والاستثمارات تستحوذ على نحو 81% من موازنة الوزارة، حيث بلغت نسبة مخصصات الباب الأول «الأجور وتعويضات العاملين» 40% من حجم الموازنة، وبلغت نسبة مخصصات الباب السادس «شراء الأصول غير المالية - الاستثمارات» نحو 41%.

وأكد عبد الغفار أن مخصصات الجامعات بلغت نحو 85% من حجم موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منها نحو 33 مليار جنيه لقطاع التعليم العالي بالجامعات، ونحو 15 مليار جنيه للقطاع الطبي ممثلًا في المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة قطاع التعليم «وزارة التعليم العالى والبحث العلمي» والجهات التابعة لها، وكذلك جامعة الأزهر من واقع مشروعات موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية ذات الصلة للسنة المالية 2021/2022.

ووجه عبد الغفار الشكر والتقدير لوزارتي المالية والتخطيط، لما يبذلانه من جهد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الخاصة بجائحة كورونا، ودعم القطاعات التي تعمل بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشف عبد الغفار، عن أن حجم موازنة الوزارة خلال السنة المالية الجديدة بلغ نحو 74 مليار و721 مليون جنيه، منها نحو 4.4 مليار جنيه للبحث العلمي، وتساهم الخزانة العامة بنسبة 73% من موازنة الوزارة، موضحًا أن حجم الموازنة شهد زيادة نسبتها 58.5% خلال عامين، حيث بلغت نحو 47 مليار بموازنة 2019/2020، ونحو 64.7 مليار بموازنة 2020/2021، و74.7 مليار جنيه بمشروع موازنة السنة المالية الجديدة 2021/2022.

واستعرض الوزير تفاصيل الموازنة العامة للتعليم العالي، منها 4 جامعات أهلية خلال العاميين الماضيين من بينها جامعة الجلالة ودعم موازنة الجامعات، حيث موازنة ديوان عام وزارة التعليم العالي 7 مليارات و821 مليون جنيه، وموازنة أكاديمية السادات 148 مليون و886 ألف جنيه، بينما بلغت موازنة المجلس الأعلى للجامعات 129 مليون و244 ألف جنيه فيما بلغت موازنة جامعة الأزهر للسنة المالية الجديدة 3 مليارات و265 مليون جنيه.