مشاجرة بين 14 شخصا في المنصورة بسبب خلافات مالية بين شقيقتين

أصيب 5 أشخاص بجروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم في الدقهلية، إثر وقوع مشاجرة شارك فيها 14 شخصًا من سيدات وطلاب، بسبب خلافات مالية بين شقيقتين تجمعهما شراكة في محل ملابس بمدينة المنصورة.

وفور وقع الخلاف بين الشقيقتينن استعانت الأولى بزوجها وأقاربه والثانية بزوجها و5 طلاب، وتبادلوا الضرب بالأيدي، وتمكنت مباحث قسم أول المنصورة من ضبط طرفي المشاجرة وتبادلوا الاتهامات فيما بينهما.

ضبط طرفي مشاجرة

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة أول المنصورة من بعض الأهالي بوجود مشاجرة بشارع أحمد ماهر دائرة القسم.

وانتقل ضباط قسم أول المنصورة، وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من (طرف أول) ضم كلًا من «سماح ش.ع. ال»، 36 سنة، تاجرة ملابس، وزوجها، «عمرو إ. ع. ز»، 49 سنة، موظف، وشقيقه، «محمد إ.ع.ز»، 47 سنة، موظف، مصابًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ونجل الأولى والثاني «محمد ع. إ. ع»، 13 سنة، طالب، مصابًا بسحجات بالوجه والرقبة، ونجل الثالث إبراهيم «م. إ. ع»، 20 سنة، طالب، وشقيقه الثاني، والثالث «سامية إ. ع. ز»، 52 سنة، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بذات العنوان، و«حسام م. ع»، 20 سنة، عامل بمحل ملك الأولى، ومقيم شارع النخلة دائرة القسم مصابا بكدمات بالرأس والوجه.

أما الطرف الثاني في المشاجرة فضم كلًا من شقيقة الأولى من الطرف الأول «هبة الله ش. ع»، 38 سنة، تاجرة ملابس، ومقيمة بمنية محلة دمنة دائرة مركز محلة دمنة، مصابة بجرح سطحي باليد اليسرى، وزوجها «أسامة ب. ا. ب»، 47 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، ومقيم ببندر محلة دمنة، و«أحمد إ. م»، 18 سنة، طالب، ومقيم في قرية شها دائرة مركز المنصورة، و«يوسف و. م»، 19 سنة، طالب، ومقيم بشارع مستشفى الصدر دائرة قسم أول المنصورة، و«کريم ن. ع . ال»، 17 سنة، طالب، ومقيم بشارع الدراسات دائرة قسم ثان المنصورة، ومحمود «ع. ال.س»، 19 سنة، طالب، ومقيم بمنطقة حي الجامعة دائرة قسم أول المنصورة، و«محمود ر.ر.م»، 18 سنة، طالب، ومقيم بمنطقة حي الجامعة دائرة قسم أول المنصورة، ومصاب بجرح قطعي بالفخذ الأيمن.

وتبين أن سبب المشاجرة وجود خلافات مالية بين الأولى من الطرف الأول والأولى من الطرف الثاني، كونهما شريكتان بمحل ملابس، حيث حدثت مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة، تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي، وإحداث الإصابات المشار إليها.

تمكنت مباحث القسم من ضبط طرفي المشاجرة وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر، وجارى تحويل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وحُرر عن ذلك المحضر رقم 2021/7051، جنح قسم أول المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.