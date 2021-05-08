إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالدقهلية

أصيب 3 أشخاص بينهم أمينا شرطة في الدقهلية، بجروح وكدمات متفرقة، إثر انقلاب سيارة ملاكي على طريق رافد «المنصورة – جمصة» الدولي، في أثناء قيام صاحب السيارة بتوصيلهما لمحل إقامتهما، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالسيارة على جانب الطريق، ما تسبب في إحداث إصابتهم، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة على طريق جمصة بالدقهلية

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بانقلاب سيارة على طريق رافد جمصة بطريق «جمصة – المنصورة» الدولي أمام قرية «ميت زنقر» دائرة المركز.

انتقل ضباط مركز طلخا إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم «دس أ 1967 ملاکي» قيادة المدعو أحمد عبد الرحمن محمود، 25 سنة، مندوب مبيعات، ومقيم منطقة حي الجامعة دائرة قسم أول المنصورة، باتجاه المنصورة وبمكان الحادث أختلت عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انحرافه وانقلابه بالسيارة على جانب الطريق.

إصابة أميني شرطة في حادث تصادم

وأسفر الحادث عن إصابة كل من قائد السيارة بجرح قطعي بالجبهة وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومرافقيه «أيمن السعيد محمد الجعبري، 43 سنة، أمين شرطة نظام من قوة قسم شرطة جمصة في براحة الخدمة»، ومقيم قرية «دنديط » دائرة مركز ميت غمر، بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، والمدعو «محمد زکریا محمود حسين، 45 سنة، أمين شرطة، نظام، من قوة مركز شرطة بلقاس في راحة الخدمة»، ومقيم قرية «شبراسندي» دائرة مركز السنبلاوين بجرح قطعي بفروة الرأس وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولي.

بسؤال قائد السيارة والمصابان، في محضر الشرطة، أيدوا مضمون الفحص، وأضاف المصاب الثاني والثالث استقلالهما السيارة رفقة الأول من على الطريق لتوصيلها إلى محل إقامتهما.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4975 لسنة 2021 جنح مركز شرطة طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.