خالد سرحان عن «اللي مالوش كبير»: الحلقات المتبقية أكثر تشويقا

قال الفنان خالد سرحان إن الحلقات المتبقية من مسلسل «اللي مالوش كبير» ستشهد أحداثا مثيرة وصراعات تصاعدية أكثر من المتوقع بينه وبين سيف الخديوي والذي يجسد هذه الشخصية النجم أحمد العوضي.

خالد سرحان: الأحداث المقبلة في «اللي مالوش كبير» أكثر إثارة

أكد خالد سرحان أن بعد زواجه من قدرية يعمل على إرضائها وتلبية غرضها بالانتقام من الخديوي، فتتمثل هذه الأحداث بمفاجآت صادمة للمشاهدين فمنها وقوع الخديوي في أكثر من مكائد وتربصات شيطانية تقلب المائدة على رأسه بشن هجوم لاذع عليه، فيتسبب ذلك في فقدان أقرب الناس إليه ويتم قتله بالفعل ليحزن عليه مدى حياته وتبدأ مرحلة الانتقام الدموية.

ورفض سرحان الخوض في التفاصيل في أكثر من ذلك وغيرها من الأحداث، مُعبًرا عن إعجابه الشديد بقلم السيناريست عمرو محمود ياسين، وعن مدى إثارة وقوة هذه الحبكة من التشويق وتصدرها بهذه الرؤية البصرية للمشاهد.

وأضاف خالد سرحان، أن تعد هذه المشاهد بمثابة ذروة فنية رائعة، لما لها من تضمن فني يشمل الحركة والتنقلات التشويقة المليئة بالإثارة المثيرة بالأكشن غير المعتاد تقديمه من قبل، بهذه الصورة لكي تكون مصيرية بينه وبين سيف الخديوي، مضيفًا أن جميعها بمثابة مشاهد «الماستر سين» لما لها من حنكة فنية متغيرة عند رؤيتها على الشاشة الذهبية وغيرها.

وأعرب عن سر سعادته الكبيرة بردود الفعل التى تلقاها حول شخصية رفعت الدهبي، بالتعليقات الإيجابية من المتابعين له عبر حساباته الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، ووصفه بلقب «الحاوي» الذي عندما يظهر يخطف الأضواء من حوله وغيرها من التعليقات، مشيرًا إلى أن من ساعده في ذلك هو تواجد كاست هذا العمل المميز حوله والذي يغلبهم صفة التعاون أثناء الكواليس.

ولفت إلى أن وجود مخرج بموهبة مصطفى فكرى هو السبب الرئيسى لإخراج طاقته بهذه الصورة، بما له من فنيات وتقنيات عملية محنكة في أخذ الكادرات والزوايا الحرفية المتطابقة مع رسم الشخصية في سطورها على الورق.

وقال إن مسلسل «اللي مالوش كبير» استحوذ مشاهده على عدد كبير من الجمهور، واستخدام المصطلحات التعبيرية لسيف الخديوي فمنها «على الله حكايتك» و«وحش الكون» وغيرها، مؤكداً أن نهايات الحلقات تميزت بتشويق الجمهور، ما جعلهم ينتظرون الحلقات المقبلة بشغف، وتابع: «فهناك بالفعل مجهود كبير مبذول على مدار 26 الحلقة الماضية، فتحقق نجاحًا كبيرًا مع الجمهور»، وكل هذه العوامل جعلته من أكثر المسلسلات مشاهدة خلال شهر رمضان الجارى، بالإضافة، إلى تصدره أكثر من مرة وصيف تريند جوجل والسوشيال ميديا بعد عرض معظم حلقاته بشكل دورى منتظم.

ويذكر أن سبب عداوة رفعت الدهبي مع سيف الخديوي، منذ أخذ حبيبته منه منذ مدة وهى قدرية وتجسد هذه الشخصية النجمة دينا فؤاد ويتزوج منها وغيرها من الأحداث، التى تزداد مع المواقف المليئة بالشر والحقد اتجاه، لينتقم منه بعدة وسائل إجرامية طوال الحلقات الماضية بعدة طرق مختلفة.

خالد سرحان يكشف عن الأعمال الدرامية التي يتابعها في رمضان

وفى سياق آخر كشف خالد سرحان، أنه حريص على متابعة مسلسل «الاختيار 2» حيث إنه عمل وطني مهم ولا بد من كشف حقيقة كل ما دار في تلك الفترة من حكم الإخوان، مضيفًا أنه فخور بكل من شارك في هذا العمل الضخم الذي نال إعجاب الجميع، بالإضافة إلى حرص المخرج بيتر ميمي على ظهوره بشكل يليق بالدراما المصرية.

مسلسل «اللي مالوش كبير» بطولة ياسمين عبدالعزيز، أحمد العوضي، خالد سرحان، خالد الصاوي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدريه طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، محمود حافظ، بسنت النبراوي، هدى الإتربي، أحمد الرافعي، محمود ياسين «جونيور» وآخرين وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.