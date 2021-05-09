جامعة بنها تستعد لامتحانات نهاية العام الدراسي بالإجراءات الاحترازية

عقد مجلس عمداء جامعة بنها اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات.

وناقش المجلس استعدادات امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي 2020 /2021، والمقرر أن تبدأ خلال شهر يونيو المقبل، وكذلك خطة الإجراءات والآليات اللازمة لعقد الامتحانات على مستوى كليات الجامعة.

رفع درجة الطوارئ واتخاذ الإجراءات الاحترازية في الكليات

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، الاستمرار فى رفع حالة الطوارئ واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، مع ضرورة مراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وارتداء الكمامات حفاظا على سلامة الطلاب وهيئة التدريس والعاملين بالجامعة.

ووجه «الجيزاوي»، برفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية داخل الكليات، وتواجد الأطقم الطبية للتعامل مع أى حالات طارئة خلال اعمال الامتحانات، بالاضافة الى متابعة أعمال التعقيم والتطهير للمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات قبل وبعد دخول الطلاب.

اختبارات إلكترونية لكليات القطاع الصحي

وأضاف القائم باعمال رئيس جامعة بنها، أنه من المقرر إجراء اختبارات بعض الكليات مثل القطاع الصحي بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة.

إعداد الجداول وإعلانها وتجهيز بوابات التعقيم

من جانبه، أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب على ضرورة البدء فى إعداد جداول الامتحانات فى أسرع وقت، وإعلانها لجميع الطلاب على البوابات الإلكترونية والصفحات الرسمية للجامعة وكلياتها قبل بدء الامتحانات بوقت كافٍ.

وأشار نائب رئيس الجامعة الى تقسيم الطلاب على 3 فترات طوال اليوم في الكليات ذات الأعداد الكثيفة لتقليل الأعداد داخل اللجان، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير وتهوية لجان الإمتحانات بما يضمن الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

إعادة هيكلة المناهج المتبقية من العام الدراسي

وأكد «سمير» إعادة هيكلة المقررات الدراسية المتبقية، مع تكثيف الاعتماد على التعليم الإلكتروني في تقديم المحاضرات النظرية للطلاب بما يقلل الكثافات الطلابية داخل الحرم الجامعي.