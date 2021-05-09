قضاء الاحتلال الإسرائيلي يؤجل البت في قضية منازل حي الشيخ جراح

طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، أمس، من المحكمة العليا تأجيل جلسة النطق بقرارها بخصوص قضية منازل حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، المقرر عقدها غدا الاثنين، إلى أسبوعين آخرين.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فقد طلب المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت من المحكمة العليا تأجيل جلستها، المقرر عقدها غدا، إلى موعد لاحق في الأسبوع الحالي.

وأعلنت المحكمة العليا عن تأجيل الجلسة، وأن موعد عقدها سيتقرر خلال 30 يوما.

جاء ذلك عشية الجلسة المقررة للمحكمة غدا، التي كان من المقرر أن تنطق بها بقرار الحكم.

وتنظر المحكمة في قضية رفعها مستوطنون مدعومون من الحكومة الإسرائيلية لإجلاء 4 عائلات فلسطينية من بيوتها في حي الشيخ جراح بذريعة أن الأرض المقامة عليها كانت مملوكة لجمعيات يهودية في عام 1885.

وفجرت قضية حي الشيخ جراح موجة عارمة من السخط والغضب والمواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي، فيما يرى فيها الفلسطينيون قضية حرمان عائلات فلسطينية من العيش في القدس، وعملية تطهير عرقي متعمدة، وليست مجرد قضية خلاف عقاري مثلما تحاول إسرائيل تصويرها.

وقال المحامي حسني أبو حسين، الذي يمثل قسما من العائلات الفلسطينية في الشيخ جراح أمام المحكمة العليا، إنه طالب بضم مندلبليت إلى القضية، على خلفية وجود تزييفات في تسجيل الملكية للمستوطنين.

ومن المقرر أن تعقد جامعة الدول العربية الثلاثاء المقبل اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لبحث جرائم الاحتلال الإسرائيلي.