رئيس السكة الحديد: تدريب العنصر البشري بعد اكتشاف دوره في الحوادث الأخيرة

استعرض المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، خطة الهيئة لتطوير أداء الهيئة والخدمة المقدمه للجمهور، مؤكدا أنه منذ توليه منصب رئيس هيئة السكة الحديد، حرص على إعداد تقرير كامل بمشاكل هيئة السكة الحديد وحصر الحوادث خلال الـ12 عاما الماضية، والأسباب التي أدت لوقوع تلك الحوادث، حيث وُجد أن العنصر البشري كان له دورا كبيرا في تلك الحوادث.

وواصل: «وبالتالي وضعنا خطة لتدريب وتاهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى مشاكل الأعطال، وتم تكليف لجنة لدراسة الأعطال منذ يناير إلى الآن، ونقاط الضعف والقوة والتعامل معها، والأعطال والحوادث البسيطة، وأيضا تم وضع خطة لتحسين الأصول الثابتة والمتحركة، حيث تصل الأصول إلى 225 مليار ثابتة ومتحركة، من أول السور إلى القضبان والجرارات الجديدة، وإصلاح القديمة، ولم نترك عنصرا إلا وتم حصره، والعنصر البشري هو أهم شيء ولأول مرة يتم اختيار وتدريب للمهندسين، طبقا لمنهج علمي، وبالتالي سيتم تغيير خريطة العمالة في هيئة السكة الحديد، مضيفا أن خلال الفترة القادمة سيتم الاستعانة بشركات للعمل في السكة الحديد.

ومن جانبه، طالب النائب علاء عابد، بإطلاع اللجنة على خطة الهيئة لتطوير وتدريب العنصر البشري.

وتسائل عابد عن الخطة الزمنية للتدريب، ودور السكة الحديد لتنظيم عمل الشركات التي ستتعامل مع هيئة السكة الحديد وهل سيقتصر دور الهيئة على تنظيم العلاقة بين الشركات، وهل سيتم تخصيص السكة الحديد، خاصه أن السكة الحديد هيئة خدمية، وبالنسبة للتدريب المرتبط بالجيل الرابع والخامس، هل المدربين حصلوا على دورات في الخارج ليدربوا عليها العاملين أم لا؟

ومن جانبه أكد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيوافي اللجنة بتقرير عن خطة تدريب العنصر البشري خلال أسبوعين، أما بالنسبة للسكة الحديد فلا يوجد تخصيص للسكة الحديد، ولكن هناك شركات ستدخل للعمل لتطوير الأداء وسيتم تحديد دور كل شركة، وإدارة، وتشغيل نظم الجودة، لافتا إلى أن هناك بنود تدريب خارج وداخل مصر، وبالتالي نضمن تشغيل نظم حديثة، «المورد بيدخل معانا دعم فني وإشراف لمدة لا تقل عن 15 سنة».