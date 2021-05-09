رئيس السكة الحديد: تدريب العنصر البشري بعد اكتشاف دوره في الحوادث الأخيرة

رئيس السكة الحديد: تدريب العنصر البشري بعد اكتشاف دوره في الحوادث الأخيرة
كتب:
حسام أبو غزالة
05:17 م | الأحد 09 مايو 2021
مجلس النواب
استعرض المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، خطة الهيئة لتطوير أداء الهيئة والخدمة المقدمه للجمهور، مؤكدا أنه منذ توليه منصب رئيس هيئة السكة الحديد، حرص على إعداد تقرير كامل بمشاكل هيئة السكة الحديد وحصر الحوادث خلال الـ12 عاما الماضية، والأسباب التي أدت لوقوع تلك الحوادث، حيث وُجد أن العنصر البشري كان له دورا كبيرا في تلك الحوادث.
وواصل: «وبالتالي وضعنا خطة لتدريب وتاهيل العنصر البشري، بالإضافة إلى مشاكل الأعطال، وتم تكليف لجنة لدراسة الأعطال منذ يناير إلى الآن، ونقاط الضعف والقوة والتعامل معها، والأعطال والحوادث البسيطة، وأيضا تم وضع خطة لتحسين الأصول الثابتة والمتحركة، حيث تصل الأصول إلى 225 مليار ثابتة ومتحركة، من أول السور إلى القضبان والجرارات الجديدة، وإصلاح القديمة، ولم نترك عنصرا إلا وتم حصره، والعنصر البشري هو أهم شيء ولأول مرة يتم اختيار وتدريب للمهندسين، طبقا لمنهج علمي، وبالتالي سيتم تغيير خريطة العمالة في هيئة السكة الحديد، مضيفا أن خلال الفترة القادمة سيتم الاستعانة بشركات للعمل في السكة الحديد.
ومن جانبه، طالب النائب علاء عابد، بإطلاع اللجنة على خطة الهيئة لتطوير وتدريب العنصر البشري.
وتسائل عابد عن الخطة الزمنية للتدريب، ودور السكة الحديد لتنظيم عمل الشركات التي ستتعامل مع هيئة السكة الحديد وهل سيقتصر دور الهيئة على تنظيم العلاقة بين الشركات، وهل سيتم تخصيص السكة الحديد، خاصه أن السكة الحديد هيئة خدمية، وبالنسبة للتدريب المرتبط بالجيل الرابع والخامس، هل المدربين حصلوا على دورات في الخارج ليدربوا عليها العاملين أم لا؟
ومن جانبه أكد رئيس هيئة السكة الحديد، أنه سيوافي اللجنة بتقرير عن خطة تدريب العنصر البشري خلال أسبوعين، أما بالنسبة للسكة الحديد فلا يوجد تخصيص للسكة الحديد، ولكن هناك شركات ستدخل للعمل لتطوير الأداء وسيتم تحديد دور كل شركة، وإدارة، وتشغيل نظم الجودة، لافتا إلى أن هناك بنود تدريب خارج وداخل مصر، وبالتالي نضمن تشغيل نظم حديثة، «المورد بيدخل معانا دعم فني وإشراف لمدة لا تقل عن 15 سنة».