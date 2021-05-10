حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

تعد الشجاعة والطموح والإخلاص من أبرز مميزات مولود برج العقرب، فضلا عن تركيزه العالي دائما، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

مفاوضات شديدة التعقيد وعليك أن تحتوي الأزمة.. انتبه ولا تتسرع في ردك أو قراءتك لبنود عقد أو اتفاق.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك يجعلك اليوم مندفعا.. احترس كي لا يسبب لك ذلك مشكلة عاطفية أو حوادث أنت في غنى عنها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة ديانا كرازون، ويوافق تاريخ ميلادها 30 أكتوبر.