حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج القوس بشخصية نارية، فهو سريع الغضب، إلا أنّه سرعان ما يهدأ ويراجع نفسه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر بمنزل الصحة وقد تشعر اليوم بتحسن طاقتك وتقوم بواجباتك بهمة ونشاط.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

فينوس وعطارد في مواجهة برجك ومن المهم أن تعتني بعلاقاتك وأقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة علا غانم، ويوافق تاريخ ميلادها 26 نوفمبر.