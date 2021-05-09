مفتي الجمهورية: استمرار اللغو يفقد المسلم ثواب الصيام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز للصائم أو ممن هم في حالة عبادة حقيقية سرية بينهم والله سبحانه وتعالى، ويذهبوا إلى دائره القضاء أن يشهدوا في أي معاملة شهادة زور على غير الحقيقة والواقع، ولذا حذر النبي صلي الله عليه وسلم هؤلاء بقوله: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْل فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ».

ورد «علام»، خلال استضافته ببرنامج «كتب عليكم الصيام»، ويقدمه الإعلامي حمدي رزق، المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، على سؤالا ورد إليه من إحدى المشاهدات عن وجود مشكلة صحية لديها تؤدى إلى جفاف في الحلق ما يتطلب شرب الماء باستمرار، لأنه وفي بعض الحالات يؤدي الصيام للتشققات بالفم والحلق، قائلا: «رأي الطبيب هو الفاصل في هذه الحالة».

وأوضح المفتي أنه يحق لتلك الصائمة قضاء الأيام التي حدث بها المرض، أما وفي حال كان ذلك مزمنا فلا يمكن الشفاء منه فعليها إخراج الفدية، وهي إطعام مسكينا عن كل يوم.

وأكد الدكتور شوقي علام، أن الصوم يحدث طمئنينه في النفس ودائما ما تكون ملازمة له حتى ولو اعتدي عليه، فعليه أن يستحضر تلك الحالة ولا ينساها عبر رد الاعتداء بالاعتداء، وهو أمر غير مطروح لدى أي صائم: «الذي يمتنع عن مجرد الطعام والشراب فقط ويلهوا كما يحلوا له فقد سقط الفرض، لكنه لم ينل من ثواب صيامه ما يمكن أن يثمر ثمرات حقيقية تنجيه في الآخرة والدنيا».

ولفت «علام» إلى أنه في حال غضب الصائم فهو أمر شعوري يحدث لدى الجميع، ولكن يجب على الجميع أن يملكوا أنفسهم في أثناء الغضب: «علينا أن ندرب أنفسنا بتملك النفس في مثل تلك الأوقات، وإن خرج الغضب رغما عن الصائم فعليه أن يعود سريعا إلى الله ونتذكر تلك الحالة من الصوم ويستغفر الله في نفس اللحظة حتى ينطبق عليهم قول الله (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)».