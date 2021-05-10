اليوم.. صرف الدعم النقدي «تكافل» لـ2 مليون و109 آلاف أسرة

تبدأ مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، صرف الدعم النقدى «تكافل» لنحو 2 مليون و109 آلاف أسرة مستفيدة من اليوم الاثنين الموافق 10 مايو.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أن البريد يواصل لليوم الثانى على التوالى صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي «كرامة» عن شهر مايو لنحو مليون و260 ألف أسرة .

تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري

وأضافت وزارة التضامن، أنَّه تمّ تشكيل غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف «تكافل وكرامة» لشهر مايو 2021، مؤكدة أنه يتمّ الصرف من أي مكتب بريد على مستوى الجمهورية، لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالإجراءات الاحترازية التي حددتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.

19 مليار جنيه موازنة تكافل وكرامة

وأكدت أن تكلفة صرف معاشات تكافل وكرامة زادت من 17 مليار و700 مليون جنيه خلال عام 2018 إلى 19 مليار في العام الجاري، وأن نسبة عدد المستفيدين من السيدات بلغ أكثر من 87% من إجمالى المستفيدين.

ولفتت إلى أن الفئات المستحقة لمساعدات تكافل وكرامة منها: الأرملة والمطلقة وأسرة المسجون، دون أن يكون لهن أولاد، بالإضافة إلى السيدة التي بلغت سن الخمسين، كما أن الأسر التي لديها طفلا من عام حتى 18 عاما لهم الحق في الحصول على مساعدات تكافل وكرامة، بشرط أن يكون مقيدا بالتعليم، وألا يكون للأسرة دخل ثابت.

وأشارت، إلى أنَّه يتمّ تحويل بطاقات «تكافل وكرامة» إلى كروت «ميزة»، مشيرة إلى أنَّه سيتمّ فتح حسابات بريدية مصرفية لمستفيدي برامج الوزارة للاستفادة من الانتشار الجغرافي لمكاتب البريد على مستوى الجمهورية.