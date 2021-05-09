«اطلب تلاقي».. ملصقات جديدة في واتساب قريبا

أعلن تطبيق واتساب إنه سيقوم قريبا بإضافة ميزة جديدة للتسهيل على المستخدمين في البحث عن الملصقات، كما أنه سيقترح ملصقات للمستخدم بناءً على ما يكتبه في مربع الدردشة.

وتعد هذه الميزة قيد التطوير إن الميزة لا تزال قيد التطوير، وفقًا لـ WABetaInfo، ومن المتوقع طرحها قريبا للمستخدمين في التطبيق وفق تحديث مستقبلي على لكل من أجهزة أندرويد وiOS.

وستقوم ميزة اقتراح ملصقات الواتساب القادمة بتحليل الكلمة الأولى المكتوبة في شريط الدردشة وإذا تطابق هذا مع أي ملصق محفوظ في مكتبة المستخدم، فسيعرض التطبيق اقتراحًا بها.

فعلى سبيل المثال، إذا كتب أحدهم «Love» أو «Sad»، فسيعرض التطبيق ملصقًا ذا صلة بناءً على الحزم، وستبدو أيقونة الملصق مختلفة عندما يكون هناك اقتراح.

وسيضطر المستخدم إلى النقر فوق أيقونة الملصق في مربع الدردشة بعد كتابة كلمة حتى يظهر الاقتراح.

على سبيل المثال، بعد كتابة كلمة «سعيد»، سيتعين عليهم النقر على أيقونة الملصق، ثم ستظهر الاقتراحات.

وفقًا للتقرير، تعمل الميزة بشكل جيد مع تطبيقات ملصقات واتساب الرسمية، ولكن لا يبدو أنها متوافقة مع تطبيقات ملصقات الطرف الثالث مثل Sticker Maker.

ومع ذلك، فإن مطور التطبيق يعمل على تحديث لدعم هذه الميزة، وسيكون من المنطقي أكثر إذا كانت الميزة تعمل مع ملصقات الجهات الخارجية نظرًا لأن مكتبة ملصقات واتساب الأصلية محدودة نوعًا ما على كل من أندرويد وiOS.

وتحظى ملصقات الجهات الخارجية بشعبية نظرًا لأن لديها الكثير من الخيارات والتنوع، في حين أن الملصقات الأصلية محدودة.

في الميزات القادمة الأخرى، من المرجح أن يضيف واتساب دعمًا للسماح للمستخدمين بترحيل سجل الدردشة من أندرويد إلى iOS والعكس، والتي كانت ميزة طال انتظارها.

في الوقت الحالي، إذا كنت من مستخدمي Android وقررت التبديل إلى iOS أو العكس، فلا توجد طريقة للحصول على سجل الدردشة.

هذا لأنه على Android، يتم نسخ الدردشة احتياطيًا على Google Drive، بينما في iOS تكون على iCloud، لذلك ينتظر الجميع الإعلان عن تطبيق هذه الميزة وإضافتها قريبا.