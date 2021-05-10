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حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:37 ص | الإثنين 10 مايو 2021
برج الحوت

برج الحوت

تتميز امرأة برج الحوت بشخصيتها القوية، إلا أنها تحمله في قلبها الكثير من الحنان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

الشمس والقمر داعمان ويعملان لصالحك ويمكنك اليوم أن تؤثر في الآخرين وتنجز أعمالك بكل هدوء وسكينة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر انفتاحا واستعدادا لمشاركة من حولك وتشعر بالفرح معهم.

 

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان صابر الرباعي، ويوافق تاريخ ميلاده 13 مارس.

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