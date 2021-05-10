حظك اليوم الاثنين 10-5-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

تتصف امرأة برج الدلو بأنها عملية وواقعية وتحب أن تتحدث كثيرا فيما يهمه، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

اليوم عليك أن تدرس الأمور جيدا قبل أن ترد بالرفض أو القبول ولا تتجاوب مع محاولات استفزازك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك.. فلا تدع حساسيتك تدفعك اليوم نحو إثارة المشاكل مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان الراحل سعيد عبدالغني، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يناير.