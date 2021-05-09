محيي إسماعيل يقاطع الإعلامية: وحياة أبوكي لو فيه قطايف وكنافة هاتيلي

مازح الفنان محيي إسماعيل، الإعلامية بسمة وهبة، خلال حواره في برنامج «العرافة»، الذي يُعرض على شاشة «المحور»؛ إذ قال لها: «وحياة أبوكِ لو في قطايف وكنافة بعد الحلقة اسمحي لي بقطعة أو قطعتين محتاجهم دلوقتي»، موضحا في الوقت ذاته أنه يعتبر نفسه رائد السيكودراما والعبقري والقيصر.

وأضاف «إسماعيل»، أن الجمهور أطلق عليه هذه الألقاب نتيجة كفاح 50 عاما: «الجمهور هو الذي أعطاني هذه الألقاب بسبب أعمالي، وبتيجي فترات على الفنان لما بيعمل حاجة جامدة جدا بيتغر غصب عنه، لأن في نقص، ويصبح الكمال لله بعده».

وأشار الفنان محيي إسماعيل، إلى أنه قدم 17 عقدة نفسية في أعماله الفنية تُدرس في الخارج: «الناس مش فاكرة إلا أفلامي، الناس فاكرة الإخوة الأعداء وزوزو والغجر والشياطين وإعدام طالب، قدمت 17 قضية في 17 فيلما على منهج علمي، محدش عمل ده إلا أنا».

وتابع: «لما أقول أنا ده مش مغرور، ولو جه نجم عالمي من بره واتكلم بالثقة دي هتقولي الله، لكن احنا هنا عندنا فروق حضارية في التقييم».

ويعد برنامج العرافة امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، التي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار، وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للفنانين.