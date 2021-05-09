مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27.. إقامة حفل زفاف عساف الغريب وجليلة

عرضت اليوم الحلقة الجديدة من مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 لأحمد السقا وأمير كرارة على شاشة قناة أون إي.

مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27

وشهدت الحلقة الجديدة من مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 الكثير من الأحداث والمفاجأت وحفل الزفاف المنتظر لعساف الغريب الذي يجسد دوره الفنان أحمد السقا، وجليلة التي تجسد دورها مي عمر.

وبالفعل كانت من اللقطات المميزة في مسلسل نسل الأغراب الحلقة 27 إقامة حفل الزفاف الخاص بعساف الغريب وجليلة فى نفس يوم حفل زفاف علي الغريب الذي يجسد دوره الفنان دياب على رغدة، التي تجسد دورها ملك أحمد زاهر.

وجاء حفل الزفاف بعد اختطاف عساف الغريب لسليم، الذي يجسد دوره أحمد داش، ويكون ابن غفران الغريب؛ ليجبر جليلة على الزواج منه، وبالفعل وافقت الأخيرة على هذا الأمر، خوفا على ابنها سليم.

واشترط عساف الغريب بأن يكون حفل زفافه على جليلة في نفس يوم حفل زفاف على الغريب على رغدة، وبالفعل أخبرت جليلة شقيقها على الغريب بهذا الأمر، وغضب منها بسبب فعلها ذلك، دون أخذ رأيه.

مسلسل نسل الأغراب

مسلسل نسل الأغراب هو بطولة أمير كرارة وأحمد السقا ودياب وفردوس عبدالحميد ونجلاء بدر وإدوارد ومي عمر ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وسلوى عثمان وأحلام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.

موعد عرض مسلسل نسل الأغراب

يذكر أن مسلسل نسل الأغراب يذاع يوميا عبر شاشة قناة أون إي في تمام الساعة 8 ونصف مساء.