عاجل.. الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة سكنية بالدقي

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق بشقة سكنية في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل منع تجدد النيران مرة أخرى.

وكان حريق قد نشب في شقة سكنية في منطقة الدقي التابعة المحافظة الجيزة قبل قليل، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه وإخمادة دون وقوع إصابات.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمحافظة الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد باندلاع حريق في إحدى الشقق السكنية في منطقة الدقي قبل قليل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لمحل البلاغ ونجحت في السيطرة على الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.