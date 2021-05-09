عاجل.. وزير النفط السوري: إخماد حريق مصفاة حمص بنسبة 90%

قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري، المهندس بسام طعمة، إنّ الحريق الذي شب بوحدة تقطير 100 بـ«مصفاة حمص»، نتيجة تسرب من إحدى المضخات، تحت السيطرة، والنيران خمدت بنسبة 90%، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

وكان مدير المصفاة، قال في وقت سابق، لقناة «الإخبارية» السورية، إنّه لا أضرار بشرية في الحريق الذي شب في وحدة التقطير 100 نتيجة تسرب في إحدى المضخات، مضيفا: «نحن الآن في المراحل الأخيرة من إخماده»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.