إعدام الراهب أشعياء المقاري.. مشاهد من جريمة داخل «بيت الرب»

جريمة شنعاء، نفذت في «بيت الرب» عندما أقدم الراهب أشعياء المقاري على قتل الأنبا أبيفانيوس، رئيس دير أبو مقار الموجود بمدينة وادي النطرون التابعة لمحافظة الجيزة، ليتم اكتشاف الجريمة عن طريق الصدفة، وبعد 3 سنوات من وقوعها، تم تنفيذ حكم إعدام الراهب أشعياء المقاري، عقابًا له على جريمته، وفي هذا التقرير نرصد مشاهد الجريمة منذ اكتشافها وحتى إعدام مرتكبها.

المشهد الأول.. جثة رئيس الدير على الأرض غارقة في دمائها

بينما كان يسير أحد رهبان الدير في إحدى الممرات المظلمة به، اصطدمت قدمه بقدم شخص آخر ملقى على الأرض، الأمر الذي أفزعه، وبعدما ذهب مسرعًا لينادي على الحرس، ليكتشفوا هوية هذا الشخص الملقى على الأرض، فإذا بهم يتفاجأون بعد إضاءة المكان أن هذا الشخص هو الأنبا أبيفانيوس، رئيس الدير، وقد كان غارقًا في دمائه مقتولا.

المشهد الثاني.. رجال الأمن في الدير

بشكل سريع، قام حراس الدير من اكتشف الجريمة، وقاموا بإبلاغ الشرطة بالواقعة، لتحضر على الفور قوة من رجال الشرطة إلى دير أبو مقار، حيث موقع الجريمة، كما حضر فريق من النيابة العامة، من أجل المعاينة والكشف عن ملابسات الواقعة.

من خلال المعاينة الأولية اتضح أن المجني عليه، قُتل على بعد 100 متر فقط من مكان إقامته داخل الدير، في أثناء ذهابه إلى الكنيسة من أجل أداء الصلاة، وأن الصدفة هي من قادت أحد الرهبان إلى اكتشاف الجريمة.

المشهد الثالث.. النيابة تناقش 12 شاهدًا

في تحقيقات النيابة العامة، تم الاستماع لأقوال ومناقشة 12 شاهدًا من بين المقيمين في دير أبو مقار، حيث مقر الواقعة، كان أغلبهم غير موجودين وقت وقوع الحادث، فبعضهم كان نائمًا، بينما كان البعض الآخر في الكنيسة من أجل الصلاة، وتوصلت النيابة إلى أن المجني عليه قُتل بواسطة آلة حادة تم ضربه بها على رأسه ما أحدث له تهشمًا في مؤخرة رأسه، إلا أنه تعذر تحديد نوع هذه الآلة، لتطلب النيابة استكمال التحريات حول الواقعة.

المشهد الرابع.. القبض على الجاني

بعد الانتهاء من التحريات، تم تحديد هوية الجاني، وهو الراهب أشعياء المقاري، ليتم إلقاء القبض عليه، بعدما قررت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجريده من رهبنته، وكان ذلك في أغسطس من عام 2018، بعدما أقدم المتهم على الانتحار بتناول بعض المواد السامة.

المشهد الخامس.. إعدام الراهب أشعياء المقاري

بعد ما يقرب من 3 أعوام مرت على الجريمة، وبعد تداول القضية أمام المحكمة الجنائية، صدر الحكم بإعدام الرهاب أشعياء المقاري، ليتم تنفيذ الحكم اليوم الأحد 9 مايو، من قبل مصلحة السجون.