عاجل.. تنفيذ حكم إعدام الراهب «أشعياء» قاتل الأنبا إبيفانيوس

نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام على الراهب «أشعياء المقاري» المتهم بقتل الأنبا إبيفانيوس، داخل كنيسة وادي النطروان عام 2018.

النقض تؤيد إعدام المتهمين بقتل الانباء إبيفانيوس

وكانت محكمة النقض، قد أيدت في يوليو الماضي حكم الإعدام على وائل سعد تواضروس الراهب السابق المسمى باسم أشعياء المقاري، وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن المؤبد على الراهب فلتاؤس المقاري، واسمه بالميلاد ريمون رسمي، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل الأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون.

جنايات دمهور تقضي بإعدام راهبين لقتلهما الأنباء إبيفانيوس

كانت محكمة جنايات دمنهور، قد قضت في 24 أبريل 2019 بالحكم بالإعدام شنقًا على الراهبين، وذلك في القضية المقيدة برقم 3067 لسنة 2018 جنايات وادي النطرون.