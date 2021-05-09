جاء في الاختيار 2.. من هو إرهابي الدرب الأحمر الذي فجر نفسه؟

عرضت الحلقة السابعة والعشرين من مسلسل الاختيار 2، لقطات من حادث التفحير الانتحاري الذي وقع فى منطقة الدرب الأحمر، مساء يوم الإثنين 18 فبراير 2019، والذي أسفر عن مقتل الإرهابي الانتحاري «الحسن»، واستشهاد العقيد رامي هلال الضابط بقطاع الأمن الوطني، والشرطيين محمد أبو اليزيد وخالد محمد، من قوة القطاع.

وتقدم «الوطن» 9 معلومات عن الإرهابي المذكور كالتالي:

1- اسمه الحسن عبد الله، وعمره 36 عاما.

2- والده طبيب ويعمل في الولايات المتحدة الأمريكية.

3- سافر مرة واحدة إلى الولايات المتحدة، أثناء دراسته الجامعية.

4- عاطل عن العمل وكان يعتمد على الأموال المرسلة له من والده.

5- اعتنق الفكر التكفيري المتطرف، واقتنع بالعمليات الانتحارية.

6- ألقى قنبلة على كمين بجوار مسجد الاستقامة في الجيزة، وتم رصده بمعرفة قطاع الأمن الوطني.

7- تم تحديد تواجده في شقة بحارة الدرديري بالدرب الأحمر.

8- فجّر نفسه في قوة الأمن المكلفة بضبطه، ولقي مصرعه فى الحال.

9- عثرت الشرطة داخل الشقة على كميات من المواد المتفجرة والعبوات الناسفة.