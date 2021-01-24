في عيد الشرطة: قصة استشهاد العقيد رامي هلال بطل موقعة الدرب الأحمر

تحتفل البلاد بالذكرى الـ69 لعيد الشرطة المصرية الباسلة، هذا الجهاز الذي ضرب ضباطه وجنوده أروع أمثلة التضحية والفداء، منذ يوم 25 يناير عام 1952، مرورا بكل الأحداث التى شهدتها البلاد وحتى اليوم، ليظلوا يسطرون بدمائهم الطاهرة تاريخا لا يُمحى ولا يجحده أحد.

ويستعرض «الوطن» بهذه المناسبة، قصة بطولة الشهيد العقيد رامي هلال، الضابط بقطاع الأمن الوطني، أحد أهم ضباط هذا القطاع الحيوي، الذي استشهد مساء يوم الإثنين 17 فبراير 2019، بمنطقة الدرب الأحمر، أثناء ضبط إرهابي شارك في عدة عمليات إرهابية.

كانت الساعة تُشير إلى الواحدة من ظهر يوم الجمعة 15 فبراير 2019، وبينما كان أحد الارتكازات الأمنية يباشر عمله بميدان الجيزة، وقف إرهابي أعلى كوبري الجيزة، وألقى قنبلة بدائية الصنع على القوة الأمنية، التي كانت تتمركز أمام مسجد الاستقامة، ثم لاذ بالفرار.

وبدأ قطاع الأمن الوطني عملية بحث وتحرٍ دقيقة عن الإرهابي، حيث تمكنت قوة يقودها العقيد رامي هلال، من تحديد مكان تواجد واختبائه داخل أحد المنازل بحارة الدريري بـالدرب الأحمر، فتوجه إلى هناك بصحبة فردي شرطة كانا معه.

وقبل أقل من ساعة على الوصول لمنطقة اختباء الارهابي، أجرى العقيد هلال إتصالا بأفراد أسرته للاطمئنان عليهم، وطمأنهم على نفسه وأنه بخير، ثم وصل إلى مكان اختباء الإرهابي، وتحيّن فرصة للهجوم عليه فور نزوله من المنزل الذي يسكنه.

وبعد مرور بعض الوقت نزل الإرهابي مستقلا دراجة هوائية، حتى شرع «هلال» ومرافقيه في ضبطه، وما هي إلا لحظات حتى فجّر الإرهابي نفسه بواسطة حزام ناسف كان يضعه في جسده، ليستشهد هلال وفردا الشرطة الذين كانا معه، في الحال، كما أصيب 3 ضباط أحدهم من الأمن الوطني وآخر من الأمن العام وثالث من مباحث القاهرة.

ولم تكن هذه العملية الأولى التي يشارك فيها الشهيد، حيث كان من بين الفريق الأمني الذي ضبط العناصر الإرهابية المشاركة في اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، وكذا المتهمين بمحاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق محمد إبراهيم، وغيرها.

والشهيد متزوج وله 4 أبناء، أكبرهم كانت بعمر الـ9 سنوات، وقت استشهاده، ليسطّر اسمه في سجلات المجد والفداء.