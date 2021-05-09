مكالمات الفيديو مع 50 شخص في «ماسنجر» لمستخدمي IOS وأندرويد

يتيح تطبيق «فيسبوك ماسنجر» إجراء مكالمات فيديو فردية ومكالمات فيديو جماعية مع ما يصل إلى 50 شخصًا باستخدام ما يعرف باسم «غرفة ماسنجر».

وبحسب موقع «the indian express»، فإن التطبيق يقدم العديد من الخدمات والمميزات الخاصة بالتواصل خاصة إجراء مكالمات فيديو فردية أو جماعية من خلال إنشاء غرفة.

وتستعرض الوطن في السطور التالية كيفية إجراء دردشة فيديو مع شخص ما أو مجموعة على «Messenger» من خلال التطبيق أو الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر.

كيفية إنشاء غرفة في تطبيق ماسنجر

1- افتح تطبيق ماسنجر على الهاتف.

2- انقر فوق علامة التبويب «الأشخاص» في الجزء السفلي من الشاشة.

3- اضغط على الشخص الذي تريد إنشاء غرفة معه.

4- حدد المشاركين من خلال النقر على «+» في أيسر الزاوية السفلية.

5- اضغط على إنشاء.

ويمكنك أيضًا مشاركة الغرفة مع الأشخاص الذين ليس لديهم تطبيق فيسبوك من خلال مشاركة الرابط معهم.

كيفية إجراء مكالمة فيديو عبر تطبيق ماسنجر للهاتف لنظامي التشغيل iOS و أندرويد

1- افتح تطبيق المراسلة أولاً.

2- افتح محادثة مع الشخص أو المجموعة التي تريد إجراء محادثة فيديو معها.

3- انقر فوق رمز مكالمة الفيديو.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على Facebook.com أو Messenger.com

1- تسجيل الدخول إلى حسابك على أحد التطبيقين.

2- من منطقة الدردشات، افتح محادثة مع الشخص أو المجموعة التي تريد الدردشة بالفيديو.

3- انقر فوق رمز مكالمة الفيديو.

كيفية إجراء مكالمة فيديو على تطبيق ماسنجر لسطح المكتب لنظامي التشغيل ماك و ويندوز

1- تسجيل الدخول إلى حسابك على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

2- من منطقة الدردشات، افتح محادثة مع الشخص أو المجموعة التي تريد الدردشة بالفيديو.

3- انقر فوق رمز مكالمة الفيديو.