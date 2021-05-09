خبير طاقة: مصر ستكون لاعبا أساسيا في مجال الهيدروجين الأخضر

قال الدكتور حافظ السلماوي، أستاذ هندسة الطاقة، إن شبكات النقل ستعمل بكفاءة أكبر في ظل تطوير شبكات النقل الدولي، خاصة مع السودان، وكذلك مع الأردن، وتصدير الكهرباء إلى العراق، بجانب مشروع الربط المنتظر مع المملكة العربية السعودية، وأيضا الربط الدولي مع أوروبا، وكذلك ليبيا.

وأضاف «السلماوي» في تصريحات لفضائية extra news، أن قطاع الكهرباء في سيناء يحدث ويطور من أجل تحقيق تنمية في أرض الفيروز، لافتا إلى أن الطاقة مكونا أساسيا لتحقيق التنمية.

وألمح أستاذ هندسة الطاقة، إلى أن الطاقة المتجددة أرخض من العادية، وقد وقعت مصر 2 سنت من الطاقة الشمسية، و3 سنت من طاقة الرياح، مع ثبات الأسعار لمدة 25 سنة، بعكس الطاقة غير المتجددة التي يمكن أن يرتفع سعرها كل فترة، مؤكدا أن مصر تحاول الاستفادة من الهيدروجين الأخضر، من أجل إنتاجه وتصديره، وهو ناتج من التحليل الكهربائي للمياه، ولا يدخل في أي عملية معقدة كيمائية، لذا فهو صديق للبيئة، ومصر ستكون لاعبا أساسيا في هذا السوق، في ظل التنسيق مع شركات ألمانية بلجييكة كبيرة متخصصة في هذا المجال.

وتولى مصر اهتماما بالطاقة المتجددة والطاقات المختلفة، من أجل أن تكون مكونا أساسيا من مكونات زيادة الناتج القومي المصري، خاصة عقب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.