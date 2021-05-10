رابط الالتحاق بمدرسة «فولكس فاجن» لصيانة السيارات بعد الإعلان الرسمي عنها

10 أيام تفصلنا عن انتهاء موعد التقديم للمعلمين والإداريين للالتحاق بـ «مدرسة فولكس فاجن» للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بصيانة وإصلاح السيارات بحى الأسمرات، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي فتحت أبوابها من الفترة من 6 وحتى 20 مايو الجاري.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» كيفية وطرق التسجيل والشروط المطلوبة للالتحاق بمدرسة «فولكس فاجن»، استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها الجريدة لقراءها على مدار الساعة.

شروط وكيفية التسجيل

- يتم التسجيل للانضمام للمدرسة من خلال الرابط التالي http://tawzef.emis.gov.eg.

- يشترط للعمل بالمدرسة اجتياز المتقدمين للمقابلات الشخصية.

- تعقد المقابلات بوزارة التربية والتعليم، فور إغلاق باب التقديم، الذي سيكون يوم 20 مايو الجاري.

- يتم التعامل مع الناجحين بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة.

- الوظائف الإدارية التي يتاح التقدم إليها هي «مدير مدرسة، مسؤول شؤون طلاب، أخصائي اجتماعي، أخصائي نفسي، مسؤول إدارة وتوكيد الجودة، مسؤول شؤون عاملين، مسؤول التقييم والامتحانات، مسؤول مخازن»، وفقا للدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- أما الوظائف المتاحة لأعضاء هيئة التدريس هي «معلم لغة عربية، معلم لغة إنجليزية، معلم لغة ألمانية، معلم رياضيات، معلم علوم متكاملة «فيزياء وكيمياء»، معلم تربية رياضية، معلم نظري وعملي متخصص بمجال إصلاح وصيانة السيارات».

ووفقا للدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن المنهج الدراسي بالمدرسة يتكون من ثلاثة محاور دراسية أساسية وهى: العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي، وسيتم تطبيق مناهج دراسية وضعت وفق أحدث النظم العالمية وقائمة على نظام الجدارات بها.

وأشار مجاهد، إلى أن الوزارة تسعى لزيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف المحافظات لإتاحة الفرص للطلاب والمعلمين من مختلف أنحاء الجمهورية للالتحاق بها.