وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية يكرم الطلاب الموهوبين

أكد الدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية أن وزارة التربية والتعليم تتبع أساليب علمية ونهجا متطورا في رعاية وصقل الموهوبين وتنمية مهاراتهم .

وأشار خلال تكريمه وسماح إبراهيم وكيل المديرية لعدد من الطلاب الموهوبين والمتفوقين دراسيا بحضور أشرف محمود مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية والذين تميزوا في ورشة العمل التى نظمتها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالتعاون مع التوجيه العام للتربية النفسية وبحضور أحمد الهوارى موجة عام التربية النفسية بالمديرية إلى أن أجهزة المديرية لا تألو جهدا في توفير الرعاية وتوفير كافة سبل الدعم لكل الطلاب الفائقين والمتميزين في كافة المجالات .

كانت إدارة الموهوبين والتعلم الذكى قد نظمت ورشة حول الدعم الفني والتحفيزي للطلاب الفائقين دراسيا بمشاركة العديد من الإدارت التعليمية على مستوى المحافظة، في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية .

من ناحية أخري وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية برفع درجة الاستعداد للامتحانات التدريبية للصف الأول الثانوي والتى تبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجاري والتى تهدف لمساعدة الطلاب على التعرف على طريقة الأسئلة لنظام التقييم الجديد بالإضافة إلى اختبار الشبكات وأجهزة التابلت ومنصة الامتحان.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية وبحضور سماح إبراهيم وكيل المديرية والمهندسة هالة شندى مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام والمهندس الصادق السيد مدير عام التعليم الفنى ومحمد خميس مدير عام الشئون المالية والإدارية والدكتور سمير عبد الفتاح محمد مدير إدارة التخطيط والمشروعات وعلى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وتوفير بيئة تعليمية أمنه وصحية للطلاب والمعلمين.

وأكد الدكتور السيد الفيومى على الانتهاء من تسليم أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الخدمات وتوفير الأجواء الملائمة لخوض الإمتحان.

وناقش وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية خلال الاجتماع خطط وأعمال التطوير بالإدارات التعليمية وسير الدراسة بمدارس المحافظة والمعوقات وسبل وحلها بشكل علمي مشددا على الالتزام بالقرارات والقوانين في اتخاذ كافة الإجراءات المالية والإدارية.