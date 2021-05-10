لليوم الثاني.. فشل جهود انتشال «آخر جثة» لضحايا غرق تروسيكل الإسكندرية

قال إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، إن المحاولات فشلت لليوم الثاني على التوالي في انتشال الجثة الخامسة والأخيرة من ضحايا غرق تروسيكل في ترعة ناصر بالإسكندرية، بعدما توقف البحث ليلة السبت نظراً لصعوبة البحث ليلا، وذلك على الرغم من تواجد 7 غواصين متطوعين من فريق غواصين الخير برفقة الإنقاذ النهرى.

الضحية الخامسة غائبة في مياه ترعة ناصر

وأضاف المالحي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الجميع كان يأمل أن تظهر الجثة الخامسة والأخيرة على سطح المياه، حيث أنهم كانوا يتواصلون مع الأهالي بشكل دوري على أمل إيجاده وانضمامه إلى الـ4 جثث التى تم انتشالها صباح أمس، إلا أن ذلك لم يحدث حتى الآن، مؤكداً أنه سيتم استكمال البحث اليوم الاثنين.

«عمق الترعة» ساعد فى انتشال جثث الضحايا

وأوضح: «أن عمق وحجم ترعة مشروع ناصر، البسيط ساعد على انتشال جثث 4 ضحايا من غرق التروسيكل، بشكل سريع، حيث أن عمق الترعة لا يزيد عن 4 متر بل ويصل إلى 2 متر، وعرضها 30 متر، مشيراً إلى أن هذا الأمر سهل عملية انتشال جثث الضحايا.

قصة غرق 5 أشخاص في ترعة ناصر بالإسكندرية

وجاء ذلك عقب حادث غرق 5 أشخاص في ترعة مشروع ناصر، بمنطقة محطة أربعة بالعامرية غرب الإسكندرية، الذي وقع ظهر السبت، وذلك بعدما وقع تروسيكل يقل عدد من عمال اليومية بذات الترعة، والذي كان يحمل 12 فرد.

وكان اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائى، يفيد بغرق تروسيكل فى ترعة بالعامرية.

وانتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان وقوات الإنقاذ النهرى التابعة لإدارة الحماية المدنية رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل الذي كان يقل عمال باليومية ما أدي إلى سقوطه فى ترعة مشروع ناصر بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن»، إن التروسيكل كان يحمل 12 عاملا جرى إنقاذ 7 منهم، بينما فقد 5 آخرين.