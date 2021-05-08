عاجل.. انتشال 4 جثث من حادث غرق تروسيكل في ترعة ناصر بالإسكندرية

أكد إيهاب المالحي، قائد فريق «غواصين الخير»، منذ قليل، انتشال جثتين أخريين من ضحايا سقوط تروسيكل محمل بالعمال في ترعة مشروع ناصر، بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية، ليرتفع عدد الضحايا الذين تم انتشال جثامينهم إلى 4 أشخاص، بينما مازالت أعمال البحث جارية عن جثة العامل الخامس.

وتلقى اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، في وقت سابق، إخطاراً من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بغرق تروسيكل، يقل نحو 12 عاملاً في ترعة بالعامرية، غرب الإسكندرية.

وعلى الفور، انتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثاني وقوات الإنقاذ النهري، التابعة لإدارة الحماية المدنية، رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص اختلال عجلة القيادة بيد سائق التروسيكل، الذي كان يقل عمال باليومية، مما أدى إلى سقوطه في ترعة مشروع ناصر، بمنطقة محطة أربعة بالعامرية.

وقال مصدر أمني لـ«الوطن» إن التروسيكل كان يحمل نحو 12 عاملاً، جرى إنقاذ 7 منهم، وفقد 5 آخرين، تم انتشال جثث عدد منهم، ويجري حالياً البحث عن الآخرين.