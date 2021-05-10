عمرو ياسين: ياسمين عبدالعزيز المقصودة بجملة «اللي ملوش كبير»

قال عمرو محمود ياسين، كاتب مسلسل اللي مالوش كبير، إن نهاية المسلسل يوجد عليها خلاف بينه والفنانة ياسمين عبد العزيز، بطلة المسلسل، رغم أن هذا هو العمل الثاني بينهما، مؤكدا أنه سعيد بالتجربة معها، وحرص على ظهورها في أحسن صورة لها.

وأضاف «ياسين» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة » المذاع على فضائية «extra news»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «دور أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز أكبر دورين في المسلسل، والخناقة في المسلسل على غزل وهي ياسمين عبد العزيز، ونجاح العوضي يسعد عبد العزيز، اه في خلاف بيني وبين ياسمين عبد العزيز وعملتلي انفلوا على انستجرام».

وأكد عمرو ياسين، أنه أحب شخصية تيمور التي يؤديها الفنان خالد الصاوي في المسلسل، وعمل على مذاكرتها كثيرا، لافتا إلى أن الأخير وياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي أهم 3 شخصيات في المسلسل، منوها إلى أنه حاول إيجاد شكلا من أشكال التشويق في هذا المسلسل، من خلال إيجاد صراع بين الرجال على ياسمين عبدالعزيز، المقصودة بجملة «اللي ملوش كبير»؛ لأنها لا تخشى أحدا ولا يوجد شخص تعتمد عليه في ظل محاربة أهلها لها، لكن يظهر «العوضي» الذي يؤدي شخصية «الخديوي» ويحبها ويعمل على الحفاظ عليها، لأنها تعرضت إلى حياة صعبة عقب تطليقها من الفنان خالد الصاوي، داخل المسلسل، الذي يؤدي دور شخصية انتقامية.