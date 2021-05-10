«جلسة غسيل كلوي».. تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم

علمت «الوطن»، من مصادر مقربة من أسرة الفنان سمير غانم، بأن الحالة الصحية له غير مستقرة، وتدهورت بشكل ما خلال الساعات الماضية، نظرا لخضوعه لغسيل كلوي بالتزامن مع إصابته بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، والذي ألزمه بالخضوع لأجهزة التنفس الصناعي.

كما أشارت المصادر إلى أن الحالة الصحية للفنانة دلال عبدالعزيز، ليست متدهورة، ولكنها فى نفس الوقت ليست مستقرة، وذلك بسبب ضيق التنفس الذى تعاني منه بسبب إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت ابنتهما الفنانة «دنيا»، دعاء لوالديها سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، وذلك عبر صفحتها الشخصية على «إنستجرام»، حيث كتبت «اللهم يا واسع العطاء، ويا منزل الشفاء، ويا رافع البلاء ويا مجيب الدعاء، اشف دلال عبدالعزيز وسمير غانم وكل المرضى، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، اللهم اشف دلال عبد العزيز وسمير غانم وكل المرضى، ليعودوا كما كانوا، يارب لا تحرمهم لذة الراحة، اللهم اشفهم شفاء لا يغادر سقمًا أبدًا، لا حول ولا قوة إلا بالله».

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم، قد أصيبت هي ووالدتها دلال عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، خلال تصوير مسلسل «عالم موازي»، كما أصيب عدد من المشاركين في المسلسل، منتصف شهر أبريل الجاري، ما تسبب في خروج العمل من السباق الدرامي لشهر رمضان الجاري، إذ كان من المقرر عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، باعتباره مكون من 15 حلقة فقط.

ومسلسل «عالم موازي» من بطولة دنيا سمير غانم وشيماء سيف ودلال عبدالعزيز وعمرو وهبه وأوتاكا، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف هشام جمال وعمرو وهبه وإخراج هشام جمال.

كما أن الفنانة دنيا سمير غانم، كانت قد انتهت مؤخرا من تصوير فيلمها الجديد «تسليم أهالي» الذي تشارك فيه بجانب هشام جمال.