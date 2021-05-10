عاجل.. الاحتلال يقصف بالمدفعية موقعا جنوب قطاع غزة

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقذائف مدفعية موقعاً في رفح جنوبي قطاع غزة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال في وقت سابق، إنه تم إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة على جنوبي إسرائيل، مما أدى إلى انطلاق صافرات الإنذار في مستوطنات محيط القطاع وفي مدينة عسقلان.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أن الدفاعات الجوية أسقطت إحدى القذائف، فيما قالت القناة 11 الإسرائيلية، إن الصاروخ الثاني سقط بمنطقة مفتوحة، وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفلسطينية »صفا».

من جانبها، قالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، إن لدى واشنطن قلق عميق من الاشتباكات في القدس والخطط الإسرائيلية بترحيل فلسطينيين من حي «الشيخ جراح».