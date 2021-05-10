نقابة الصحفيين: نحيي نضال أبطال القدس المحتلة ونؤكد رفض التطبيع

أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، أن مجلس النقابة قد أصدر بيانا بخصوص العدوان الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى.

جاء في البيان الصادر عن النقابة:

«تحيي نقابة الصحفيين المصرية، نضال أهالي القدس العربية الأبطال، ضد عدوان دولة الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى المحتلين، ومحاولاتها المدانة لتهجيرهم وتغيير التركيبة السكانية للمدينة ومصادرة منازل المقدسيين لصالح المستوطنين المغتصبين، بما يعد انتهاكاً فادحا ومرفوضا لكل مقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الانساني واستمرارًا عدوانيا لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين.

وواصل البيان: «تشد نقابة الصحفيين على أيادي أهالي القدس المحتلة الذين رووا بدمائهم الأرض المقدسة، وتصدوا دفاعا عنها بصدورهم العارية لسلاح جيش وأمن المحتل، وتعلن عن تضامنها الكامل مع حقوقهم التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية، وتندد بشدة بممارسات دولة الاحتلال التي تنتهك حُرمة المسجد الأقصى المبارك وشهر رمضان المُعظّم، أو الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس المحتلة ومقدساتها وتغيّر من الوضع التاريخي والقانوني القائم».

ودعمت نقابة الصحفيين المصرية في بيانها نضال وصمود أهل فلسطين في كل مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفلسطين الداخل، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الغاشم على الأرض والأرواح.

وخلال البيان أكدت نقابة الصحفيين «على كل قرارات جمعياتها العمومية السابقة الخاصة، والتزام كل أعضائها بها، بحظر كل أشكال التطبيع مع دولة الاحتلال».

يذكر أن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أعلنت في وقت سابق، إصابة 14 مواطنا على الأقل، في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المعتصمين في حي الشيخ جراح، وعلى المواطنين الخارجين من صلاة العشاء في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة.

ولفتت الجمعية - في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أمس الأحد، إلى نقل 4 إصابات منها إلى مستشفيات القدس للعلاج، فيما أصيب مسعف بالرصاص المطاطي خلال محاولته إخلاء المصابين، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت على سيارة إسعاف بالرصاص المطاطي وقنابل الصوت.