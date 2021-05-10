عاجل.. «الأمم المتحدة» تحض إسرائيل على وقف الهدم في القدس المحتلة

حض الأمين العام لمنظمة «الأمم المتحدة»، أنطونيو جوتيريش، إسرائيل على وقف عمليات الهدم والترحيل القسري في القدس المحتلة، معبرا عن قلقه العميق تجاه الأحداث في القدس الشرقية المحتلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، عبر في وقت سابق، في اتصال هاتفي مع نظيره الإسرائيلي، مئير بن شبات، عن قلقه العميق إزاء المواجهات التي وقعت بالقدس المحتلة في الأيام الأخيرة.

وقالت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض» في بيان صحفي، في قراءة لنص المحادثة بين سوليفان وبن شبات، إن سوليفان، أكد مجددا أيضا قلق الولايات المتحدة العميق بشأن التهجير القسري لأسر فلسطينية من منازلها في حي «الشيخ جراح»، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف «البيت الأبيض»، أن «سوليفان» أكد لنظيره الإسرائيلي على أن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.