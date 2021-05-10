مقتل 5 من عناصر الشرطة النيجيرية في هجوم مسلح جنوبي البلاد

قتل 5 من عناصر الشرطة النيجيرية، في هجوم مسلح على أحد مراكزها جنوبي البلاد، ليرتفع عدد أفراد الشرطة الذين قتلوا منذ مطلع الأسبوع إلى 12 شخصا.

وقال المتحدث باسم الشرطة أوديكو ماكدون في تصريح لوكالة «رويترز» للانباء، إن الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح أمس الاول السبت في ولاية «أكوا إيبوم»، أسفر عن مقتل 5 رجال شرطة وزوجة أحدهم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وجاء الهجوم بعد وقوع 3 هجمات مساء الجمعة الماضية في ولاية «ريفرز الجنوبية»، التي تعد مركزا للنفط أسفرت عن مقتل 7 من رجال الشرطة.

مقتل 6 أشخاص بينهم ضابطان برتبة رفيعة جراء تفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية

وفي الصومال، فجر انتحاري يرتدي حزاما ناسفا نفسه، أمس الأحد، أمام بوابة مركز شرطة «وابري» بالعاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص بينهم ضابطان برتبة رفيعة.

وقال التلفزيون الرسمي الصومالي، نقلا عن قيادة الشرطة الوطنية، إن الهجوم أسفر عن مقتل 4 مدنيين وقائد مركز وابري، أحمد باشني علولي، ونائبه قائد قسم «وليوعدي» بشرطة إقليم بنادر، المقدم عبدالباسط محمود عجيي.

وأشارت قيادة الشرطة، إلى أن رجال المباحث الجنائية هرعوا إلى مكان الحادث وفتحوا تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث، فيما أعلنت حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي تبنيها للهجوم.

وفي سياق متصل، قُتل 7 عناصر من حركة «الشباب» وأصيب 17 آخرون في عملية عسكرية نفذها الجيش الصومالي في مناطق تابعة لإقليم «هيران» وسط البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية.

وقالت قيادات في الجيش الصومالي، إن القوات المسلحة تمكنت من تدمير سيارة تابعة للحركة، مشيرة إلى أن العملية شملت منطقتين في بلدة محاس.

وفي سياق آخر، دعا مجلس «السلم والأمن الأفريقي»، المجتمع الدولي لاستمرار تقديم الدعم لـ«بوروندي» ورفع جميع العقوبات وأشكال التدابير العقابية المفروضة دون مزيد من التأخير بهدف تهيئة الظروف المواتية لتحقيق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي المستدام والاستقرار السياسي.