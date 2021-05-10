الإرياني يطالب المجتمع الدولي بموقف حازم ضد تدخلات إيران في اليمن

شدد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، على أن نتائج تحقيق البحرية الأمريكية بشأن شحنة الأسلحة المصادرة في «بحر العرب»، جاءت من إيران، ما ربط طهران مرة أخرى بتسليح الحوثيين في اليمن رغم حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة، تؤكد تورط طهران بدعم الحوثيين.

وطالب «الإرياني»، المجتمع الدولي بموقف حازم ضد التدخلات الإيرانية المستمرة فبي بلاده، مضيفا في تغريدات عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أن النظام الإيراني يقوض جهود التهدئة بتزويد الحوثيين بالأسلحة، والشحنة المصادرة أكبر دليل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» أعلن لوكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية، أن التحقيقات تشير إلى أن السفينة جاءت من إيران.

وكان الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية، كشف أمس الأحد، أن طراد الصواريخ الموجهة «يو.إس.إس مونتيري» صادر شحنة أسلحة غير قانونية من مركب شراعي مجهول في المياه الدولية بشمال بحر العرب في 6 مايو الجاري.

وضمت الشحنة عشرات الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات روسية الصنع، وآلافاً من بنادق تايب 56 الصينية الهجومية، ومئات من مدافع «بي.كيه.إم» الرشاشة، وبنادق قنص، ومنصات إطلاق قذائف صاروخية.

وأضاف الأسطول الخامس، أنها باتت في حيازة السلطات الأمريكية حالياً، ومن ضمنها أيضاً أدوات رؤية متقدمة.

إصابة 7 مدنيين جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين على مدينة «مأرب»

وفي سياق متصل، أصيب 7 مدنيين، اليوم، بمدينة «مأرب» شمال شرقي من العاصمة اليمنية «صنعاء»، بشظايا صاروخ باليستي أطلقه الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران على حي سكني وسط المدينة.

وقال مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن الحوثيين، قصفوا عند الـ 12 والنصف بعد منتصف الليل، حيا سكنيا وسط المدينة بصاروخ بالستي، أسفر عنه سقوط 7 مصابين من المدنيين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأشار المصدر، إلى أن الصاروخ هو الخامس الذي قصف به الحوثيين، «مأرب»، ويستهدفون به المدنيين في المدينة خلال 7 أيام، مؤكدا استمرار عناصر الحوثيين في ارتكاب جرائمه المروعة بحق المدنيين في المدينة بقصفها المكثف للأحياء السكنية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة.

وفي العاصمة اليمنية «صنعاء» التي يسيطر عليها الحوثيون، أقدمت العناصر الحوثية، على هدم أحد أكبر المولات التجارية، ضمن حربها المستعرة ضد القطاع الخاص والتجار، بهدف ابتزازهم لجمع جبايات مالية كبيرة.

وتداول ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، مشاهد مصورة، أظهرت قيام جرافات تابعة للحوثيين، بهدم أحد أكبر المولات التجارية في صنعاء.

الحوثيون يهدمون «مول العرب» في العاصمة «صنعاء»

وقالت مصادر محلية، إن جرافات تابعة للحوثيين قامت بهدم «مول العرب» التابع للتاجر المطحني في منطقة الخمسين بصنعاء، ضمن حربها المستعرة ضد القطاع الخاص والتجار.

وأضافت المصادر، أن الحوثيين، برروا هدم المول، بأن هناك خلافات على أرضية البناء، إلا أن معلومات أخرى أكدت أن الحوثيين فشلوا في ابتزاز التاجر المطحني وفشلوا في اختلاس جبايات منه منذ بداية شهر رمضان المبارك، فلجأت لهدم المول.