مسؤول: واشنطن تستعد لاحتمال انهيار «محادثات فيينا» بشأن نووي إيران

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، إن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تستعد لاحتمال انهيار «محادثات فيينا» دون أي التوصل لاتفاق مع إيران، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

ونقل موقع «أكسيوس» الأمريكي عن المسؤول، أنه في حال فشل المحادثات، فإن الإدارة الأمريكية ستبذل قصارى جهدها للتأكد من أن طهران لن تمتلك سلاحا نوويا.

«أكسيوس»: لا تزال هناك فجوات كبيرة بين مواقف واشنطن وطهرانى بشأن شكل العودة المتبادلة للاتفاق

وكشف موقع «أكسيوس» الأمريكي، أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة بين المواقف الأمريكية والإيرانية بشأن شكل العودة المتبادلة للاتفاق النووي.

وكان مسؤول أمريكي، اتهم في وقت سابق، إيران بعدم بذل جهد كاف في المفاوضات النووية، وقال لقناة «العربية» الإخبارية، إنه لم يتم الاتفاق على أي نقطة حتى الآن في فيينا بشأن النووي الإيراني.

وكشف المسؤول الأمريكي، أن إيران تقدمت بمطالب غير واقعية، مضيفا: «ما زال أمامنا الكثير من العمل حول العقوبات على إيران، مشيرا إلى أن بايدن أكد لإيران رفضه امتلاكها سلاحا نوويا.

وتستضيف فيينا منذ نحو 4 أسابيع محادثات برعاية الاتحاد الأوروبي حول سبل إنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه في عام 2018 خلال ولاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على إيران، لترد طهران بخفض التزاماتها ضمن الصفقة منذ 2019.

وتجري المحادثات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، لكن الاتحاد الأوروبي سبق أن أكد مشاركة الولايات المتحدة، التي يقيم وفدها بفندق قريب، في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني الذي يرفض التفاوض مع إدارة بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل أخرى.

وأمس الأول الأربعاء، أعلنت دول مجموعة السبع الكبار «ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة» دعمها لجهود إحياء الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن هذه الصفقة تمثل أفضل طريقة لضمان طابعه السلمي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.