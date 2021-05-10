نجل البدرى فرغلى ناعيا البطل محمد مهران: آخر صفحات تاريخ بورسعيد

نعى ياسر نجل الراحل البدرى فرغلي القيادى العمالى ومؤسس اتحاد أصحاب المعاشات، الفدائي الراحل البطل محمد مهران قائد المقاومة الشعبية ضد العدوان الثلاثي على بورسعيد 1956، قائلا: «إنه آخر صفحات تاريخ بورسعيد»، مطالبا أهالى بورسعيد بفرض وداع الفدائي.

وكتب نجل فرغلي على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»: «من أبى البدرى فرغلي إلى عمى الشهيد البطل محمد مهران وعيونك يا مهران فوانيس فى شوارع لندن.. قصيدة كتبها أبى قبل خمسون عاما».

واستكمل: «اليوم رحل مهران، كلمة أبويا وضحكته، رحل مهران، آخر صفحات تاريخ بورسعيد.. رحل مهران .. درع و رمز شعب بأكمله، رحل مهران و له عند كل بورسعيدى و بورسعيدية حق وواجب بل له عند شعب فرض نعم فرض حضور وداع مهران و الصلاة عليه من المسجد العباسى فرض علينا و شرف لنا».

و«يكفيك أن تحكى لأبنائك و لأحفادك أنك حضرت وداع شهيد و بطل كتب بنور عيونه نورا لشعب بجميع أجياله إلى أن تقوم الساعة».

يذكر أن البطل محمد مهران هو قائد المقاومة الشعبية ببورسعيد وانضم إلى الكتيبة الأولى للحرس الوطنى، فى أكتوبر 1956 وتم تكليفه كقائد الكتيبة الثانية «حرس وطنى» بأن يتوجه شمال غرب بورسعيد، فى منطقة «الجميل»، للدفاع عن، «المطار، وكوبرى الجميل بمدخل بورسعيد الغربى».

وسقط على يديه الكثير من جنود الاحتلال، وألقى المستعمرين القبض عليه ونقلوه بطائرة إلى لارنكا فى قبرص لإجراء عملية «نزع لعينيه» ليرد عليهم: «خذوا ما شئتم.. انزعوا عينى، لكن والله لن تنزعوا وطنيتى، ولن تنالوا من حبى لوطنى الذى يسرى فى دمائى ودماء كل المصريين».